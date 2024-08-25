Тисячі прочан МП попри заборону прийшли до Почаївської лаври

Прочани Української православної церкви московського патріархату прийшли до Почаєва, попри заборону їхньої ходи. Зараз вони в Свято-Успенській лаврі.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Люди йшли з Кам’янця-Подільського сім днів, розповіла учасниця ходи Ірина. Аби взяти участь в ході, жінка приїхала з Одеси. За її словами, прочани йдуть до Лаври, аби помолитися перед Почаївською іконою Божої Матері за мир в Україні.

Цьогоріч, як і минулого року, хода йшла через Лановецьку громаду, оскільки в деяких населених пунктах області місцеві жителі не пропускали колону.

Як розповіла речниця обласної військової адміністрації Надія Ящищак, минулого року Радою оборони Тернопільської ОВА було прийнято рішення про заборону ходи. Це рішення дійсне і зараз.

https://youtube.com/shorts/UYvH0RVeHjE?si=FscF-w6c9tWqSrdm