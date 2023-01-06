Женские духи – топ популярных ароматові

Хоть человеческий нюх не настолько сильный, как у животных, все равно различает разные запахи и определяет по принципу “свой-чужой”. Нравиться могут любые сочетания. Всемирно известные производители парфюмов путем проб и ошибок сформировали достаточно много базовых ароматов, ставших хитами. На современном этапе купить любимые женские парфюмы можно, посетив интернет магазин косметики, за несколько минут.

Рейтинг современных женских ароматов по мнению покупателей

Среди самых лучших из существующих дамских духов, лидирующие позиции занимают:

Lancome Magnifique

Изысканный аромат, привлекающий ценителей французских духов. Волшебный запах имеет оттенки цветов мускуса и черной сливы. Это сочетание придают образу статусности, властности. Подходят не только для деловой обстановки, но и дружеской вечеринки.

Iris Nobile

Относится к так называемым теплым запахам. Основа – благородный ирис. Особенно приятно ощущается в зимнее время, напоминает о жарком, ароматном лете. Считается одним из самых популярных, на сегодня, женских парфюмов. Объясняется высокий спрос тем, что в состав входят примеси, вызывающие положительную репутацию у многих людей, не только женского пола. Получить такой презент мечтает каждая красавица.

Pleats Please

Аромат привлекает удачным сочетанием следующих оттенков:

ванили, мускуса, пачули, пиона, азиатских плодов.

При нанесении аромата сначала ощущается запах нежных цветов, в качестве послевкусия появляются древесные ноты. Нельзя не упомянуть о флаконе, эти женские духи помещаются в красивую, оригинальную тару, которая не оставит равнодушной ни одну даму

Bvlgari goldea absolute

Качественный парфюм, состоящий из простых, но в то же уникальных сочетаний мускуса и шипра. Как и большинство женских ароматов, данные духи содержат дополнительные ноты ванили и сливы. Креативный, но чувственный запах, проникающий в самое сердце модницы.

Michael Kors Wonderlust

Страстным, феерическим красавицам подойдет данный аромат, наполняющий все вокруг ощущением праздника и хорошего настроения. Достаточно одной капли, чтобы зарядить бодростью, наполнить радостью и счастьем.

Пряные нотки гармонично сочетаются с цитрусовыми. Рекомендуется всем современным девушкам открыть для себя эту композицию, насладиться игрой волнующих оттенков запаха, а яркий флакон займет достойное место среди любимых духов

Современный рынок насыщен огромным количеством эффектных, незабываемых запахов. Каждой девушке и женщине можно найти аромат по вкусу. Только подобрать без пробы невозможно, желательно носить запах некоторое время, чтобы понять, нравится он или нет. Поэтому можно приобрести сразу несколько и определить лучший.

Женские духи – неотъемлемая часть образа современной модницы, усиливающая впечатление от внешности.