У Заліщицькому районі коронавірусом інфікувався неповнолітній

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Заліщицькому районі інформує, що станом на сьогодні в районі лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання на COVID-19.

Це неповнолітній житель с.Торське. Наразі хворий знаходиться під строгим медичним наглядом. Стан здоров’я інфікованого задовільний. Відповідними службами оперативно встановлюється коло контактних осіб та проводяться всі необхідні дезінфекційні заходи, – повідомляє Заліщицька районна державна адміністрація.

Нагадаємо, на 13 травня від початку епідемії в районі 44 особи інфікувалися коронавірусом. Померло – 4 людини.