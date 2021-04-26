По дорозі у Тернопіль зник Андрій Мазурик

Працівники Відділення поліції №5 ( м. Підволочиськ ) Тернопільського РУПу встановлюють місце знаходження житель села Іванівка, Підволочиської територіальної громади, Тернопільського р-ну Мазурика Андрія Івановича 1983 року народження.

19 квітня чоловік поїхав в обласний центр, однак так й не повернувся.

Прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, коротке.

Був одягнений в чорну шапка, чорну балонову куртку з оранжевими полосами, джинси сірого кольору, чорного-червоні кросівки. Окрім цього мав з собою рюкзак чорного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Підволочиську (03543) 2-12-45, (067)-351-06-22 або на лінію «102».