“Він має відповісти за той страшний вчинок!”: рідні загиблих дівчат обурені рішенням суду у справі Струня

“Ти будеш ходити по землі і щоразу обертатися, щоразу! І будеш чекати!”, – промовила до вбивці своєї дитини згорьована мати.

Вчора у Тернопільському суді знову зустрілися рідні двох загиблих у ДТП дівчат та він – екс-податківець з Тернополя Олег Струнь, повідомляє Файне місто. 15 років тому чоловік сів за кермо у нетверезому стані і позбавив життя 16-річну Наталю Гнатієвич та 18-річну Світлану Козлюк. Могла бути ще одна жертва, та, на щастя, у момент наїзду авто хлопцеві вдалося відскочити у сторону.

Опісля екс-податківець просто втік до Росії. Перечекав допоки мине термін давності, а це 15 років, і повернувся на Батьківщину. Одразу ж пішов до відділку поліції і написав заяву. Мовляв, зізнаюся у скоєному та щиро каюся. З того дня минуло шість місяців.

Півроку рідні та близькі Наталі та Світлани не мають спокою. Оббивають пороги державних інстанцій з одним лише бажанням – аби людина, яка завдала їм такого горя, відповіла за скоєне по справедливості. Кажуть, той факт, що Олега Струня випустили під домашній арешт, став для них справжнім шоком.

“Мені подзвонив Наталин тато і по телефон сказав, що Апеляційний суд Струня випускають. Він вийшов десь о 20-й годині вечора. То був шок. Ніхто не знав навіть, що він апеляцію подав, а про те, що засідання вже відбулося взагалі – нонсенс! Навіть наша прокурор, коли йшли на засідання, не знала стосовно якої справи розгляд. Це все спеціально так підставлено, щоб ми не встигли ніяк відреагувати. Як тоді – першого разу. Зараз ми навіть не маємо право оскаржити це рішення. Наш Апеляційний суд у Тернополі – самий гуманніший суд в Україні”, – каже сестра загиблої дівчини Зоряна Кравчук.

Нині рідні бояться того, що винуватець смертельної ДТП може уникнути покарання. Не розуміють, чому на лаві підсудних не сидять також й ті, хто допомагав водієві-втікачу переховувати частину тіла однієї з дівчат.

“Він вбив двох дітей. Третій, дякувати Богу, живий. Переховували тіло тиждень, в морозильній камері, а потім викинули як сміття. Я не розумію ніяк, чому цього не враховують. Чому не викликають тих людей, які допомагали те все робити. Вони ж не віддали мені дитини”, – каже мати Наталії Гнатієвич Світлана Свист.

Світлана Свист запевняє, у разі, якщо Олега Струня звільнять від покарання та випустять на свободу, вона буде звертатися до Верховного суду. Переконана, має відповісти за той жахливий вчинок, який скоїв. Підтримують потерпілих близькі та знайомі.

“Він має відповісти за той страшний вчинок, що скоїв. Тому що він був п’яний, тому що втік з місця ДТП, тому що він поглумився над тілами дітей. Який ще потрібно більший злочин. 15 років він відпочивав у Москві. Це треба робити цю клоунаду півроку, щоб його випустити під домашній арешт? Він був вже на волі 15 років – достатньо!”, – зазначила родичка однієї із загиблих у ДТП дівчат.

Нагадаємо, 15 років тому Олег Струнь збив на смерть людей і втік. Тоді під колесами авто загинули дві подруги 16-ти та 18-ти років. Трагедія трапилася у селі Петриків.

Машина врізалася в дівчат на величезній швидкості. У темряві Світлану побачили не відразу. Місцеві жителі припускають, що її тіло пронеслося на капоті автомобіля ще метрів зо 30, а тоді впало. Смерть Наталі Гнатієвич була не менш жахливою. Дівчина вдарилася головою об лобове скло з такою силою, що пробила його. Уламки перерізали шию, і голова опинилася в салоні смертоносної машини, поруч із водієм-убивцею.

Не зважаючи на прохання батьків, частину тіла однієї із дівчат до моменту похорону не повернули. Лише опісля поховання голову знайшли. Батькам Наталії Гнатієвич довелося ще раз пережити момент прощання з донькою.