Зволожувач повітря – простий інструмент для мікроклімату у будинку



Сухе повітря дуже негативно впливає на здоров’я людини. Це призводить до багатьох респіраторних захворювань та проблем, що в результаті змушує вирушати на лікування. У деяких країнах або за певних умов сухе повітря неможливо замінити на вологе повітря, але його можна зробити таким, скориставшись спеціальним обладнанням.

Йдеться про зволожувачі повітря і наш аналіз цього продукту показав, що цей пристрій є чудовим прикладом ідеальної мікрокліматичної техніки. Тут https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/uvlagniteli_vozduha.html можна ознайомитися з пристроями для подальшої покупки, щоб у майбутньому позбавити себе від нестачі вологи. Техніка проста у використанні, працює від мережі та має прийнятний зовнішній вигляд.

Види зволожувачів

Широкий модельний ряд може ускладнити вибір, але якщо вивчити основні різновиди та визначитися з характеристиками, то проблем із вибором не виникне. За підсумками, зволожувачі поділяються на такі категорії:

1. Парові . Суть їх роботи у тому, щоб забезпечити гаряче випаровування. Вода нагрівається за допомогою вбудованого ТЕНу , після чого відбувається утворення пари та вивільнення до приміщення. Примітно, що завдяки фільтрації пар стає чистим, що унеможливлює попадання в атмосферу побічних продуктів нагріву;

2. Ультразвукові . Вода із наперед заповненого резервуару потрапляє на спеціальну мембрану, після чого за рахунок впливу ультразвуку вода розщеплюється на дрібні частинки. Відбувається так зване зрошення, що підвищує рівень вологості в приміщенні;

3. Традиційні . Найпростіші у виконанні пристро ї , коли рідина заливається в бачок, після чого вентилятор засмоктує сухе повітря та проганяє його через нагрівальний елемент. Вбудований фільтр іноді необхідно мити;

4. Кліматичний комплекс Набір пристроїв, де є інструменти для іонізації повітря, очищення та зволоження. Деякі набори можуть частково обігрівати чи охолоджувати приміщення.

Виходячи з усього цього, кожен знайде собі оптимальний виріб.

Особливості зволожувачів

Деякі моделі доповнюються функціоналом для ароматизації, щоб створити у приміщеннях певну атмосферу. Підсвічування додатково дозволить використовувати виріб як світильник. Тепер звичайний прилад може стати стильним доповненням до дизайну інтер’єру. Гігрометр дозволить визначити поточний рівень вологості та при необхідності пристрій активується, щоб підтримувати заданий показник.