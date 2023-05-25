17:47 | 25.05.2023
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Новини Тернополя 

Знищено 36 із 36 «Шахедів»

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⚡️ ЗНИЩЕНО 36 із 36 «ШАХЕДІВ» 

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У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». 

Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! 

Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено! 

🇺🇦 Слава Україні!

✌️ Разом – до перемоги!

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