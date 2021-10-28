Будівництво пам’ятника корупції Тернополя доходить до завершення

Будівництво «Спортивної академія» у парку Національного відродження завершується. Це при рішенні суду про заборону.

Цій об’єкт є реальним свідченням про сутність влади.

Нагадаємо, питання збереження зелених зон у Тернополі впродовж останніх кількох років стає дедалі гострішим. Жителі міста як ніхто знають про тернистий шлях відвойовування парків із рук забудовників і продовжують невпинно виборювати право на збереження зеленого простору. Ще у 2012 році КП «Тернопільбудінвестзамовник» сесією міської ради затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,6 га. Згодом на звернення КП у 2013 році управлінням містобудування, архітектури та кадастру видано містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю, який мав бути не простий, а екологічний. Щоправда, що в ньому екологічного, сказати важко, хіба що малося на увазі розміщення його у парку Національного відродження. Це рішення місцевих можновладців так обурило містян, що вони не тільки чергували цілодобово на місці забудови, а в прямому сенсі лягали під колеса автівок, що перевозили будівельні матеріали. Тоді забудовники, так би мовити, затихли і почали роботу з документами, аби комар носа не підточив. Після впорядкування документації будівництво розпочалося знову, і хоча назва нова – вулична академія, та суть незмінна, адже цільове призначення земельної ділянки – будівництво готелю з закладом громадського харчування. Активісти пішли шукати справедливості у судах. У процесі розгляду справи довелося зробити експертизу, яка вартувала понад 20 тисяч гривень. Гроші тоді збирали усім містом. Зі слів активістки Юлії Мамчак, експертиза довела повністю незаконність та невідповідність містобудівній та проєктній документації цільового призначення ділянки. Також містобудівні умови скасувала ДАБІ Тернопільської області теж через невідповідність документів та призначення землі.

Фото Олександр Філь