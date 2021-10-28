Стало відомо наскільки довготривалий ефект від вакцинації

Якщо через півроку після курсу COVID-щеплень не отримати бустера, ефект від вакцини все одно залишиться. Звісно, ​​через шість місяців імунітет слабшає, але не катастрофічно.

-Якщо перші три місяці курс щеплень захищає імунітет умовно кажучи, на 92%, то через півроку гарантія буде 81%. Так, він (ефект від вакцини – ред.) падає, але навіть через півроку залишається досить ефективним, він не зникає. Він буде в принципі працювати ще багато-багато років, просто рівень його ефективності буде дещо нижчим, – розповідає імунолог Борис Донський.

Директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, у матеріалі РБК Україна розповів, що через деякий час після вакцинації, насамперед, слабшає античний імунітет. При цьому дія Т-лімфоцитів або лімфоцитів пам’яті, які відіграють центральну роль в інактивації вірусу, зберігається роками.

За його словами, термін захисту вакцин може відрізнятися і залежно від препарату, що використовується. Наприклад, від Moderna імунітет триває довше, ніж від вакцини Pfizer.

“Чому це відбувається – вченим невідомо. Одна з причин може полягати в тому, що коли колють Moderna – вводять 100 мікрограмів мРНК, а коли Pfizer – 30 мікрограмів. Тому, можливо, імунна пам’ять у першому випадку довша”, – додав академік.