Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада

Кабінет Міністрів затвердив зміни до урядової постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236, що передбачають механізм відсторонення від роботи працівників, які підлягають обов’язковому щепленню проти СOVID-19 та які відмовляються або ухиляються від його проведення.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів, що містить зазначені зміни, оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, з 8 листопада 2021 року керівники закладів освіти мають забезпечити контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 працівниками, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом МОЗ від 4 жовтня 2021 р. № 2153.

Окрім того, керівники закладів освіти мають відсторонювати від роботи (виконання робіт) невакцинованих працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

При цьому у Кабінеті Міністрів зазначають, що відсторонення від роботи має відбуватись відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю, частини другої статті 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» та частини третьої статті 5 закону «Про державну службу».

Строк відсторонення невакцинованих працівників від роботи триватиме до усунення причин, що його зумовили.

Відсторонення працівників має здійснюватися шляхом видання наказу або розпорядження керівника з доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Норми про відсторонення від роботи не стосуватимуться тих працівників, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19.