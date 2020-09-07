Чому Івано-Франківськ — не Тернопіль

Черговий раз був у Івано – Франківську. Місто дуже подобається збалансованим розвитком. Відчувається разюча різниця у принципах розвитку. Там залишилися широкі вулиці немає забудов по червоних лініях, на газонах, у парках, скверах. Немає генделиків на тротуарах, під вікнами житлових будинків. Фантастично але у скверах і парках дуже обмежена площа бруківки. Тернопіль у порівнянні виглядає як територія дикого хаосу забудов.

Один приклад як мають вирішуватися проблеми міста. Усіх тернополян і гостей міста «задовбали» черги машин у центральної частині міста. Люді втрачають години свого часу, велика загазованість повітря.

Це від того, що п. Надал та його команда дозволили забудувати центральну частину міста, збільшили площу ринків. Окрім того на цій маленької площі знаходиться два автовокзала – головний та приміський. Усе це перетворило центр міста у ад для водіїв та мешканців.

Для запобігання скупченню транспорту у Івано – Франківську автовокзали винесли з центральної частини і розташували по напрямках. Ми відправлялися з АС №2. Сучасна автостанція, не якого скупчення, зручно, спокійно. Дивиться фото.

Здається що у Іван – Франківську влада користується іншими принципами розвитку міста. Місто не дали спаплюжити дикими забудовами, не дозволили знищити сквери, парки, немає будок на тротуарах.

Таке можливо коли мер і депутати працюють для громади.

Сподіваємось за зміни.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь