Дзвінка Торохтушко розповіла про психічні розлади та збочення тернопільського мера

Пам`ятаєте приказку: ” Заблудився в трьох соснах.” ?

Так ось: то не просто приказка. То все по Фройду. Дитячі травми – вони в дорослому віці агукаються дорослими психічними розладами, або й відвертими схильностями до збочень.

Що, власне, і сталося з нашим мером і більшою частиною міської ради.

Людина, котра в ранньому віці заблудилася в трьох соснах, ставши дорослою, блудить теж, на жаль, не по-дитячому. В людини виробляється страх і комплекс під назвою ДЕНДРОФОБІЯ. Тому така людина боїться живих дерев і, натомість, отримує шалене задоволення від паперу, котрий з тих дерев зроблений. Або від вогню, на котрому можна спалити дерево. Навіть, якщо воно, те дерево, налічує мільйони років і називається торфом.

От і реалізовує свої страхи така людинонька будівництвом на середині міста торфяних котелень.

А папери? А в паперах – блудить. В одних – обіцяє, в інших – скасовує свої ж обіцянки. Потім знову обіцяє.

Час такий надворі – доба чиновницької безкарності.

Ні, я нічого проти мера і охренівших міськдепів не маю. Вони просто виконують свої обіцянки, дані виборцям. Забудовникам. Всі інші виборчі верстви сіромашної голоти міськдепів не цікавлять.

ДЕНДРОФОБІЯ у них компенсується комерціалізацією мандатів і вільною конвертацією рішень, а також повною електоральною амнезією.

Просто…

“Пиляйте, Шура! Вони – золоті!” Це про дерева на майбутній Алеї Національного відродження.

Чи до кінця каденції, навіть, алеї не залишиться?

От так згадую гуцульський анекдот про москаля і гриби і хочеться, перефразувавши його, спитати мера: ” А ти їх, курво, садив?”

А ще от питання : ГО “Фундація зірок світового футболу “Діти+” – то що?

В тому сенсі, що: діти + хто? Реально: хто такий, чи такі, ці невідомі доданки, що заради них випилюється і забудовується залишок парку? І маються на увазі чиї діти? Містян чи тих що плюс…

ДЕНДРОФОБИ, курвамать!!!

А ви, дорогі файномістяни, на протест не ходіть. Вsд вас нічо не залежить. І на то є активісти. Хай протестують, а вам по новинах потім розкажуть всю правду. Краще купіть благенької бруківочки та замостіть собі нею дорогу.

Або до церкви сходіть. І свічечку поставте.

За Нефайне місто. Воно не за горами. За трьома соснами.

Або липовими каштанами.

Дзвінка Торохтушко