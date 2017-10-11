Таке могли придумати тільки в Тернопільській школі №28

У Тернопільській школі №28 наступного вівторка, 17 жовтня, відбудуться “Уроки з цікавими та успішними особистостями”.

Уже відома перша п’ятірка спікерів. Гості, з якими матимуть змогу поспілкуватися школярі:

1. Співвласниці першого глянцевого журналу Тернопільщини CITY LIFE. Співвласниці модельної школи CITY LIFE MODELS – Тетяна Шершун і Маріанна Балабан.

2. Фотограф Юрко Кушнір.

3. Дизайнер Лідія Яніцька.

4. Лілія Ліхновська – тренер.

5. Тетяна Шило – випускниця 28-ої школи, керівник рекламного відділу журналу CITY LIFE, журналіст. Адміністратор модельної школи CITY LIFE MODELS, керівник проекту “Школа юного журналіста”.

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