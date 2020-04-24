КОРОНАВІРУС: навколонаукові нічогонепояснення від Дзвінки Торохтушко

Ну, що ж. На ваші наполегливі прохання я, таки, розібралась із коронавірусом і підставами для жорсткого карантину. Довелося перечитати купу наукової інформації, передивитись масу розпачливих відео та прослухати багато лапшовмісного контенту. Але, врешті-решт, співставивши криві у статистичних графіках із владними косяками, заблимало мені світло в кінці тунелю і яблуко Ньютона осінило мою голову легким струсом мозку.

Отже, так: вірус Covid-19 приблизно у жовтні минулого року втік із дружної родини Коронавірусів і з тих пір мігрує світом, переховуючись від правосуддя. Звідки цей борзий малий втік, поки що, теж достеменно не відомо. Одні інсайдери вказують на Ухань, інші на Новосибірськ. Але, яким би не було його місце прописки, однозначно відомо, що там з ним провадили експерименти. Через що у малого мікроба категоричне несприйняття людей та складний і агресивний характер з тенденцією до частих мутацій.



І саме ця його схильність, плюс те, що його слідами бігають військові мікробіологи Хуйлостану, наштовхує наукове товариство на думку, що уханські кажанчики тут ні при чому, а от брудний казан зі щами – цілком годиться для батьківщини коронавірусу. Бо схоже, що нульового пацієнта саме в ньому і зварили.

Чи потрібен світові такий жорсткий карантин? Не знаю. Але, судіть самі: країни, в яких влада має клепку в голові, не доводять своїх громадян до затягування паска на шиї, а вирішують проблему адекватно.

У нас з вами – те, що є. Тобто, як завжди: повилазили чиряки – причесали їх граблями і живемо далі на пороховій діжці. Головне – не боятись.

Що мені вдалося вияснити про мікроба-хулігана, якого зараз намагається піймати медичний інтерпол і посадити назад в пробірку.

1. Ліків від коронавірусу немає, але спробувати потрібно все підряд.

2. Симптоми трапляються різні, або не трапляється жодного.

3.Вірус природного походження, але запрограмований в лабораторії.

4. Найбільш небезпечний для людей похилого віку від 1 до 101 року.

5. Вакцини немає і не може бути, оскільки вірус швидко мутує, але над її створенням працюють всі провідні і напівпровідні лабораторії світу і їм потрібно овер дофіга коштів.

6. Вірус є смертельним, але не летальним.

7. Діти не хворіють, бо в них імунітет, але, якщо діти хворіють, то імунітету в них нема.

8. Дітям гуляти на свіжому повітрі не можна, але дітям необхідне свіже повітря для імунітету.

9. Потрібно дотримуватись гігієни, мити руки по 20 секунд господарським милом і обробляти санітайзером.

( Одна жінка не обробила, а друга мила лише 19 секунд і далі з ними нічого не трапилось, а їхні чоловіки зараз лежать з Covid-19 і важкими тілесними травмами під апаратами ШВЛ, бо перорально вживали санітайзери в не продезинфікованих гаражах.)

10. Імунітет – це добре, але, якщо його нема – потрібно приймати імуномодулятори. Хоча, імуномодулятори – це фуфломіцини і тому потрібно приймати все, як є і дякувати Богові.

11. Дякувати Богові треба вдома, або на карточку батюшці, бо в церквах може переховуватись коронавірус. Хоча, батюшки кажуть, що ще ніхто в храмах не заразився, бо вірус – то через грішників і він у святих місцях не живе.

( Вірус в ексклюзивному інтерв`ю каже, що в церквах важко відрізнити грішне від праведного і тому йому тупо по цимбалах.)

12. Вірус боїться прополісу, меду, пилку. Особливо, коли вони на спирті настояні. А ще дуже боїться кореня імбиру.

( Вірус, дивлячись на ціну імбиру, голосно регочеться і крутить дулі. Але цього ніхто не бачить, всі бачать ціну на імбир.)

13. При вірусі треба вживати виключно парацетамол. Але, це не точно. ( В однієї жінки було багато пластинок парацетамолу, які вона просовувала під двері хворим на Covid-19, коли заглядала у щілини замків. Вони виздоровіли, а жінка померла від цікавості . Коли по її душу прилетіли ангели в масках і захисних костюмах, жінка померла вдруге від інфаркту.)

14. Курцям і алкоголікам коронавірус не загрожує, але курці помирають рано і назовсім, а пияки – увечері з можливістю похмільного воскресіння наступного дня.

15. Коронавірус небезпечний в місцях скупчення людей. Отже, все, що менше 450 м.кв має бути закрите на карантин. Супер, гіпер і пупер маркети не рахуються, бо то вам не церква, то – святе.

16. В парках гуляти не можна. Тому, що люди там смітять. Гуляйте у дворі, коли виносите сміття, тренуйте силу волі і корисні звички. Та і, взагалі: нічого там тирлуватись, деревам і без вас не сумно, а білочку можна підхопити і в іншому місці, де є лавки і бухло.

17. При коронавірусі треба багато пити. Але це не точно.

( Один чоловік все життя пив багато, але підхопив коронавірус і потрапив до лікарні, де пити можна було тільки воду. то він спочатку мовчав, як риба, потім йому сказали, що апарату штучної вентиляції печінки немає і він закрякав качкою і так і крякнув там.)

18. Повторно заразитись коронавірусом неможливо. Але, якщо таке трапиться, то, значить, можливо. ( Одна жінка не виходила з дому весь карантин, бо цілими днями бачила Covid-19 у вікно. А потім відрубали електрику в домі і вона зрозуміла, що весь час дивилась у телевізор. І жінка зібралась, вийшла на вулицю, підхопила там коронавірус і пішла з ним по світі. І нічого з нею не сталось, бо не такий він виявився страшний, як його малювали. А після фільму ” Рік презедента” жінка, навіть, полюбила його і сплела для віруса светрика, рукавички і маску.)

19. Отже, як бачите, коронавірус є смертельним, але цілком безпечним. Головне: сидіть вдома, мийте руки і носіть маски. Маски неефективні, але кого то гребе? Наступили на граблі – гребіть далі. Аж поки влада не вигребе все з ваших кишень.

20. Будьте здоровими!

(с) Дзвінка Торохтушко