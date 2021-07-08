Вийшов з дому і не повернувся: пропав безвісти житель Гусятина (фото)

За загадкових обставин зник житель Гусятина.

У поліцію прийшла дружина зниклого – жителя Гусятина – Будзінського Володимира Зіновійовича.

За словами жінки, її чоловік 5 липня вийшов з дому і досі не повернувся.

По місце його перебування ні дружина, ніхто з родичів не знає.

Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, міцної статури, волосся коротке темне. Був одягнений у сірі матерчасті штани, білу сорочку на короткий рукав та чорні туфлі.

Поліцейські вивчають записи відеокамер, де міг проходити зниклий, опитують людей, які могли його бачити та перевіряють усі можливі місця, де може перебувати Будзінський Володимир.

Якщо хтось впізнав даного чоловіка або знає про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 8(03552) 2-12-45, 0673507180 – чергова частина, 0989286945 – сектор кримінальної поліції Чортківського РВП або на лінію “102”.