На обіцянку щодо допомоги для АТОвців – “нуль”, а на ескіз спортивного комплексу 1,5 млн.?

Трішки інформації про НЕземельні “цікавинки” 10-ї сесії.

У прийнятих змінах до бюджету:

Повністю (під нуль) знято всі 6 мільйонів фінансування термомодернізації житлових будинків на умовах співфінансування.

Сергій Надал на моє зауваження і питання пробував виправдатись, що держава не заплатила свою частку. Але це неправда. Держава взагалі не має стосунку до даної статті витрат. Тут справа в непривабливості пропозицій міськради для тернополян. У багатьох містах витрати на термомодернізацію найголовніші серед витрат на ремонт житлового фонду.

Повністю (під нуль) знято 1,5 мільйони з рекультивації (вирівнювання території) земельних ділянок на вулиці Микулинецькій, виділені для учасників бойових дій. Це при тому, що реальна потреба там значно і значно більша.

Коментарі міського голови полягали в тому, що замість рекультивації гроші надані кооперативу, який замовляє уточнення до детального плану забудови під багатоквартирні будинки. Як це має допомогти тим власникам які хочуть будувати індивідуальні будинки або вже їх будують – не зрозуміло.

Насправді питання південного мікрорайону ділянок АТОвців мегаскладне. У тому напрямку величезні проблеми з постачанням електрики, водопостачання і водовідведення.

Головна причина всіх цих проблем – відсутність стратегічного бачення розвитку даного мікрорайону від самого початку. Спершу ветеранам надались ділянки під індивідуальну забудову, пообіцявши швидко довести до ладу територію – зробивши її придатною для будівництва будинків. Обіцянку не виконали. Далі – почали обнадіювати можливістю обміняти ділянки на квартири від “інвестора”.

Ймовірно, обіцянки і “залучення інвестора” триватимуть ще багато років. Хотів би помилитись.

Виділено 1,5 млн. на «Виготовлення ЕСКІЗНОГО проекту: Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою вул.Львівська». Не на проект, а на ескіз. Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт