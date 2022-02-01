Майже 115 населених пунктів Тернопільщини будуть завтра без електроенергії

Без електропостачання залишатимуться у середу, 2 лютого, майже 115 населених пунктів Тернопільської області.

Про планові відключення, пов’язані з проведенням ремонтно-монтажних робіт, повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».

Йдеться про такі населені пункти:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ с. Лісники: вул. Мічуріна, вул. Макаренка, вул. Малишка, вул. Калинова з 09:00 до 16:00 Бережанський РЕМ с. Лапшин: вул. Пирогова, вул. Центр, вул. Лугова, вул. Центральна, вул. Бічна, вул. Малинівка, вул. Сонячна, вул. Шагая, вул. Зелена, вул. Львівська з 09:00 до 16:00 Бережанський РЕМ с. Потутори: вул. Ігора Дуди, вул. Некрасова, вул. Лесі Українки, вул. Марка Вовчка, вул. Шевченка

с. Саранчуки: вул. Привокзальна, вул. Войсовичівка

с. Посухів: вул. Бережанська, вул. Кульчицької, вул. Стефаника, вул. Шевченка, вул. Шашкевича, вул. Лесі Українки, вул. Зарічна

с. Нова Гребля: вул. Центральна з 09:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м. Борщів: вул. С.Бандери, вул. Т.Шевченка, вул. Промислова, вул. Катукова, вул. Черемшини, вул. Я.Мудрого, вул. Гетьмана Мазепи, вул. С.Петлюри, вул. Й.Сліпого, вул. Медова, вул. Староборщівська, вул. Грушевського, вул. Русенка, вул. Верхрадського, вул. Підлісна, вул. Наливайко, вул. Б.Хмельницького, вул. Садова, вул. Чорновола, вул. Тичини, вул. Лисенка, вул. Вовківська, вул. Довбуша, вул. Замкова, вул. Об’їздова, вул. Базарна, вул. Сковороди, вул. Винниченка, вул. Нічлава, вул. Федьковича, вул. Кут, вул. Галицька, вул. Шухевича, вул. Підвальна, вул. К.Попович, вул. Крушельницькоі, вул. Д.Галицького, вул. Січових Стрільців, вул. Заводьська, вул. пр.Садовий, вул. пр.Вовківський, вул. Л.Українки, вул. Сонячна, вул. Відродження, вул. І.Франка з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с. Більче-Золоте: вул. Осередок, вул. Махнівка, вул. Хіцівка, вул. Горішня, вул. Підцвинтар, вул. Семенівка, вул. Підбілячка, вул. Хатки, вул. Шологонівка, вул. Підгора, вул. Гирівка, вул. Горбівка, вул. Загать, вул. Долішня, вул. Замулівка, вул. Загороди

с. Монастирок: вул. Луки, вул. Задня, вул. Долина, вул. Королівська, вул. Білецька з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Більче-Золоте з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с. Вільховець: вул. Центральна, вул. Кобилянська, вул. Лугова, вул. Колтатіва, вул. Подільська, вул. Садова з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м. Борщів: вул. Промислова, вул. Федьковича, с. Вовківці: вул. Колонія, вул. пр. Колонія, вул. Фабрична, вул. Садова, вул. Теплична з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с. Цигани: вул. Крегулець, вул. Нова, вул. пр. Мазурівки, вул. Озерянська, вул. Мазурівка, вул. Халамеївка, вул. пр. Нагоринки, вул. Сочівка, вул. Скалецька, вул. пр. Крегулець, вул. Центральна, вул. пр. Скалецької, вул. пр. Сочівки, вул. Нагоринка, вул. пр. Озерянської з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ смт. Золотий Потік: вул. Довбуша, вул. Валова, вул. Д.Галицького, вул. Шевченка, вул. Зелена, вул. Дружби

м. Бучач: вул. Галицька, вул. Лесі Украінки, вул. Енергетична з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ м. Бучач: вул. Заводська, вул. Хвильового, вул. Молодіжна, вул. Морозенка, вул. Галицька, вул. Степана Бандери, вул. Крушельницької, вул. Коцюбинського, вул. Кренична, вул. Бічна Бариська, вул. Бариська, вул. Енергетична, вул. Бучацькі Гаі, вул. Тичини, вул. Польова, вул. Лисенка, вул. Агнона, вул. Шкільна

с. Зелена: вул. Циганська з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Целіїв: вул. Заміст, вул. Загороди, вул. Центр, вул. Кольонія, вул. Гайдівка з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Чабарівка: вул. Гамбург, вул. Середня, вул. Суходільська, вул. Центральна з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Котівка: вул. Зарічна, вул. Шевченка, вул. Центральна, вул. Синява, вул. Гороб”яча, вул. Молодіжна з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Кокошинці: вул. Білокриницька з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с. Буряківка: вул. Незалежності, вул. Цвітова, вул. Лесі Українки, вул. Шкільна, вул. Українська, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Завода, вул. Набережна

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с. Слобідка: вул. Івана Франка, вул. 8 березня, вул. Біла

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с. Якубівка: вул.

с. Торське: вул. Лугова, вул. Підгірна, вул. Гнила, вул. І.Франка з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с. Колодрібка: вул. Жаберівка, вул. Германи, вул. Томаківка з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ смт. Вишнівець: вул. Грушевського, вул. Б.Вишнівецького, вул. Корибутів, вул. Богуна, вул. Тараса Шевченка, вул. Ватутіна, вул. Новий Світ, вул. Замкова з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с. Опрілівці.: вул. Лесі Українки, вул. Івана Франка, вул. Світанок з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ м. Збараж: вул. Княгині Ольги, вул. Грушевського, вул. Січових Стрільців, вул. Довга, вул. В.Великого, вул. Незалежності, вул. І.Франка, вул. Павлова, вул. Чехова, вул. Івана Франка, вул. Л.Украінки, вул. Яворницького, вул. Б.Вишнівецького, вул. Шолом-Алейхема, вул. Стефаника, вул. Д.Галицького, вул. Тихого з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с. Кривчики.: вул. Слюсарчука, вул. Лісна з 10:00 до 16:00 Зборівський РЕМ с. Чернихів: вул. Центральна, вул. Плютинці, вул. з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ м. Зборів: вул. Миру

с. Вільшанка: вул. Механізаторська, вул. 1 Травня, вул. , вул. Польова з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Білоголови: вул. Шагайди, вул. Деревлянка, вул. Кут, вул. Завербна, вул. Центральна, вул. За клубом, вул. Набережна, вул. Гора з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Чорний ліс: вул. Львівська, вул. Михайлівка

с. Гаї Розтоцькі: вул. Зелена з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с. Слобідка: вул. Львівська, вул. Колгоспна, вул. І.Франка з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с. Кальне: вул. Щепанівська, вул. Центральна, вул. Іванівка, вул. Задвірна, вул. Цегельна, вул. Нова з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Заберезки з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Сапанів: вул. Сонячна з 10:00 до 16:00 Кременецький РЕМ с. Лідихів: вул. Липова, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Гагаріна, вул. Батюхи, вул. Сонячна, вул. Центральна, вул. Польова, вул. Революції Гідності з 10:00 до 16:00 Кременецький РЕМ м. Кременець: вул. Санаторійна, вул. Стрілецька, вул. Олени Теліги, вул. Марценівка з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ с. Молотків: вул. Молотків. з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ с. Гриньки: вул. Гриньки.

м. Ланівці: вул. Українська

с. Козачки.: вул. з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ с. Соколівка: вул. Соколівка. з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ с. Оришківці: вул. Оришківці., вул. Матросова

с. Волиця: вул.

с. Нападівка: вул.

м. Ланівці: вул. Незалежності, вул. Вишнівецька, вул. Тернопільська з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ м. Ланівці: вул. Привокзальна, вул. Травнева, вул. Набережна, вул. Квітнева, вул. Залізнична, вул. Пушкіна, вул. Шкільна з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ м. Ланівці: вул. Садова, вул. Тернопільська, вул. Грушевського, вул. Незалежності, вул. Шкільна, вул. Українська, вул. Волинська, вул. Шевченка, вул. Лугова, вул. Нова, вул. Січових Стрільців, вул. Богайчука, вул. Енергетична, вул. Зелена, вул. Ланівці., вул. Весняна, вул. Листопадова з 10:00 до 16:00 Лановецький РЕМ м. Ланівці: вул. Незалежності, вул. Берегова з 10:00 до 16:00 Монастириський РЕМ с. Високе: вул. Вузька, вул. 8 березня, вул. Чорновола, вул. Шевченка, вул. Польова, вул. Незалежності з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с. Комарівка: вул. Центральна, вул. Лісова

с. Велеснів: вул. Заріка, вул. Кінець, вул. Нагірянка, вул. Заозерна

с. Залісся: вул. Левада, вул. Шевченка

с. Тростянці: вул. Шевченка

с. Затишне: вул. Грабська з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с. Бертники: вул. Шевченка, вул. Баришська

с. Криниця: вул. Шевченка з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ с. Гнилички: вул. Бічна, вул. Загора, вул. Шевченка

с. Козярі: вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Польова

с. Голошинці: вул. Віднога

с. Терпилівка: вул. Загора

с. Гущанки: вул. Шевченка

с. Нове Село: вул. Зарічанська, вул. Лісова

с. Лозівка: вул. Глибока, вул. Млинська

с. Сухівці: вул. Бічна з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ смт. Підволочиськ: вул. Д.Галицького, вул. Лисенка, вул. М.Кривоноса, вул. Перемоги, вул. Сагайдачного, вул. Героїв крутів, вул. В.Чорновола, вул. Зелена, вул. Марусі Чурай, вул. П.Мстислава, вул. Дорошенка, вул. А.Шептицького, вул. Мазепи, вул. Корольова, вул. С.Бандери, вул. Шухевичів, вул. П.Тичини, вул. О.Довбуша, вул. Промислова, вул. Л. Курбаса, вул. Островського, вул. К.Володимира, вул. Партизанська, вул. С.Наливайка, вул. Козацька, вул. Садова з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ с. Іванівка: вул. Вербова, вул. Центральна, вул. Бічна

смт. Підволочиськ: вул. Д.Галицького

м. Скалат: вул. Коновальця (Скалат) з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ с. Новосілка: вул. Вигін, вул. Заводська, вул. Крукова Гора, вул. І.Мазепи, вул. Шевченка, вул. Л.Українки, вул. Шваби, вул. Б.Хмельницького, вул. Бомдзи, вул. Грушевського, вул. Причепінка, вул. Колгоспна

м. Скалат: вул. Л.Українки (Скалат), вул. М.Грушевського (Скалат), вул. Полуботка, вул. Тернопільська (Скалат), вул. Драгоманова (Скалат), вул. Сагайдачного (Склат), вул. Мазепи (Скалат), вул. Калнишевського (Скалат) з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с. Рудники: вул. Горішня, вул. Підгаєцька, вул. Польова з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с. Юстинівка: вул. Тараса Шевченка

с. Степове: вул. Івана Франка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Струсів: вул. з 10:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с. Хмелівка: вул. Загороди, вул.

с. Нова Брикуля: вул.

с. Стара Брикуля: вул.

м. Теребовля: вул. Князя Василька

с. Романівка: вул. з 10:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ м. Теребовля: вул. Довбуша, вул. Миру, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Бічна, вул. Стрімка, вул. Коцюбинського, вул. Рильського з 10:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с. Деренівка: вул. , вул. Купчицького

с. Довге: вул. , вул. Шевченка

с. Долина: вул.

с. Млиниська: вул. з 10:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с. Лошнів: вул. з 10:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с. Вербівці: вул. , вул. Мазури

с. Могильниця: вул. , вул. Зелена

м. Теребовля: вул. Князя Василька

с. Романівка: вул. , вул. Братів Бойчуків

с. Ласківці: вул. Центральна, вул. з 10:00 до 16:00 Тернопільський міський РЕМ м. Тернопіль: вул. Гайова бічна, вул. Гайова 8 з 09:00 до 13:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Чернелів-Руський: вул. Шевченка, вул. Закоршмяного, вул. Заводська, вул. Михалевича, вул. І.Я.Франка

с. Соборне: вул. Задушна, вул. Шевченка, вул. Л.Українки, вул. І.Франка, вул. Зарудянська, вул. Н.Яремчука, вул. Висотна, вул. Польова, вул. Садова, вул. Горішня, вул.

с. Ступки: вул. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Петриків: вул. Шептицького, вул. Франка, вул. Вояків УПА, вул. Березовицька, вул. Подільська, вул. Шевченка, вул. Польна, вул. Сонячна, вул. Світанкова, вул. Долина, вул. Зелена, вул. Словянська, вул. Лісова, вул. Василя Стуса, вул. Шевченка Бічна, вул. Січових Стрілців, вул. Лесі Українки, вул. Підгородня, вул. Лугова, вул. Шкільна, вул. Кн.Вишнівецького, вул. Тернопільська, вул. Галицька, вул. Польова Бічна, вул. Л.Українки бічна, вул. , вул. Л.Гузара, вул. Злуки

с. Острів: вул. Містечко, вул. Л.Українки, вул. , вул. Молодіжна, вул. Відродження, вул. Шкільна, вул. Жовтнева, вул. Кордуби, вул. Дачна, вул. Надрічна, вул. Ярмуша, вул. Козацька, вул. Франка, вул. Крушельницької, вул. 1Травня, вул. Шевченка, вул. Зелена, вул. Б.Хмельницького, вул. Пушкіна

смт. Велика Березовиця: вул. Ланова, вул. Національного Відродження, вул. Шевченка, вул. Ланова бічна, вул. Подільська, вул. , вул. Франка, вул. Крупи, вул. Гагаріна, вул. Петриківська, вул. Мазепи, вул. Медова, вул. Зелена з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Чистилів: вул. Гайова, вул. Сонячна, вул. Козацька, вул. Проектна, вул. Злуки, вул. Садова, вул. Зелена, вул. Підлісна

с. Біла: вул. Коцюбинського, вул. Вишнева, вул. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Чернелів-Руський: вул. Шевченка, вул. Закоршмяного, вул. Заводська, вул. Михалевича, вул. І.Я.Франка

с. Соборне: вул. Задушна, вул. Шевченка, вул. Л.Українки, вул. І.Франка, вул. Зарудянська, вул. Н.Яремчука, вул. Висотна, вул. Польова, вул. Садова, вул. Горішня, вул.

с. Ступки: вул. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м. Чортків: вул. Незалежності, вул. Маньовського, вул. Наливайка, вул. Степана Бандери, вул. Галицька, вул. Пігути, вул. Сліпого, вул. Монастирська

с. Біла: вул. Кальмуки з 08:00 до 13:00 Чортківський РЕМ с. Колиндяни: вул. Колиндяни 3, вул. Колиндяни 6, вул. Колиндяни 9, вул. Колиндяни 1, вул. Колиндяни 5, вул. Грушевського, вул. Колиндяни 8, вул. Миру_, вул. Колиндяни 7, вул. Колиндяни 12, вул. Колиндяни 2, вул. Колиндяни 4, вул. Колиндяни 11, вул. Заводська

с. Великі Чорнокінці: вул. В. Чорнокінці 4

с. Шманьківчики: вул. Шманьківчики 11

с. Давидківці: вул. Давидківці 6, вул. Підгірна, вул. Давидківці 8, вул. Давидківці 4, вул. Давидківці 7, вул. Давидківці 3, вул. Давидківці 5, вул. Давидківці 9, вул. Давидківці 2, вул. Давидківці 1

с. Тарнавка: вул. Тарнавка 1, вул. Шевченка, вул. Тарнавка 2, вул. Тарнавка 4, вул. Тарнавка 5, вул. Тарнавка 6, вул. Тарнавка 3

с. Малі Чорнокінці: вул. М.Чорнокінці 7, вул. М.Чорнокінці 1, вул. М.Чорнокінці 4, вул. М.Чорнокінці 2, вул. М.Чорнокінці 3, вул. М.Чорнокінці 5 з 10:00 до 16:00 Чортківський РЕМ м. Чортків: вул. Затишна, вул. Котляревського, вул. Вітовського, вул. Сковороди, вул. Яремчука з 10:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с. Коцюбинчики: вул. Коцюбинчики 6, вул. Коцюбинчики 2, вул. Коцюбинчики 1, вул. Коцюбинчики 3, вул. Коцюбинчики 4, вул. Коцюбинчики 5 з 09:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с. Черкавщина: вул. з 09:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с. Шманьківці: вул. Шманьківці 1, вул. Шманьківці 2 з 10:00 до 15:50 Шумський РЕМ с. В.Загайці: вул. 17 Вересня, вул. Руда, вул. 8 Березня, вул. Романа Мусія, вул. Шевченка, вул. , вул. Фаюрщина, вул. Шостацького, вул. Приклубна, вул. Жовтнева

с. М.Загайці: вул.

с. Башківці: вул. Довжок з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с. Сураж: вул. Заріччя, вул. Долина, вул. Місто, з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с. Стіжок: вул. Панасюки, вул. Садова, вул. Хутір, вул. Гутисько, вул. Долина, вул. , вул. Нечаєва, вул. Лісова, вул. Шкільна, вул. Джерельна, вул. Підзамкова з 09:00 до 17:00