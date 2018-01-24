Принадливий Тернопіль. Чіткість й геометрія вулиці Острозького

Так, я знову про модернізм. Але тепер про локалізований. Конкретніше — про той, котрий подибуємо, спацеруючи давньою вулицею Острозького.

Тут ми побачимо як і в принципі не надто торкнуті осучасненням невеликі будівлі, так і ті, де вже зникли оригінальні двері, а на їх місці вгніздилися безликі й металеві. Споглянемо, звісно, канонічні стрічкові вікна й вікна-ілюмінатори. Розглянемо балясини, прості й принадливі, пройдемося чорно-білою плиткою.

Отже, непогано, загалом, проведемо час.

Анна Золотнюк.