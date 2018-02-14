Деталі Тернополя. Двері модернізму

Кожні двері гармоніюють із рештою архітектурних елементів будинку та є індивідуальним, не рідко неповторним витвором. Вони – візуальний центр фасаду та важливий декоративний елемент.

Нині давайте приглянемося до дверей будинків, зведених у міжвоєнння, тобто в модерністичному стилі. З того, що одразу впадає у вічі, можна назвати простоту форм, мінімалістичне оформлення, підпорядкування функціональності.

Все ж і тут є багато цікавих елементів. Приміром, збереглося кілька масивних дверей, де геометричний візерунок твориться з дерев’яних площин, але частіше можна подибати декоративні гратки у вигляді перпендикулярних ліній.

Так чи інак ці двері унікальні та вартують збереження й плекання.

Анна Золотнюк.