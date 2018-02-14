“Тернопільводоканал” разом з водою постачає і камінці? (фото)

Про камінці у воді пише Галина Козак у групі “Тернопільські новини №1”. За її словами, через каміння у води, у неї пошкодився шланг до сантехніки. Як доказ, жінка опублікувала відповідне фото.

Ось такі камінчики течуть разом з водою по трубам на вулиці Дружби, 3. І до чого це доводить, що вибухають шланги і затоплює квартиру вашу та сусідів, а сантехнік від Жеку каже, що це шланги погані. Можливо вони не такого високого гатунку, але якщо такі каменюки застрягають, то любий шланг вибухне від напору води, як би ви того не хотіли. Так що людоньки будьте обережні, бо жекам і владі це напевне все одно, що по трубам тече чи каміння чи вода, – пише Галина Козак.

