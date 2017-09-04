Деталі Тернополя. Знаки приватності

Періодично місто трохи лагодять, прибирають і прикрашають – зазвичай до свят. Але цей марафет ніяким чином не торкається гомеостазу двориків — там панують свої закони.

Чого тільки не знайдеш там. Сушиться білизна, вештаються коти – це зазвичай, а іноді бачиш, як речі домашнього вжитку, що стратили декоративність, але яких шкода викинути, розширюють ареал свого проживання. Можливо, так люди намагаються розсунути межі свого комфорту, освоїти нове середовище, одомашнити його, підпорядкувати його собі, позначивши територію.

З одного боку, це нагромадження кольорів, текстур, фактур разить око, з іншого, додає приватного звучання, котре так приємно чути серед обезличеної какофонії вулиць. Зрештою, вся справа в дозуванні. А, можливо, в тому й сенс, я ж говорила про позначення території – ці речі виразно натякають, що чужим тут не місце. Або навпаки, заманюють на колір, щоби навернути у свою віру, щоби показати, що ця територія краще, бо облагороджена, доглянута.

Анна Золотнюк.