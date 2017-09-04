День знань відзначили у Мельнице-Подільській школі

Привітати педагогічно-учнівський колектив Мельнице-Подільської школи з Днем знань та початком нового навчального року на свято Першого дзвоника завітали голова обласної ради Віктор Овчарук, народний депутат України Олег Барна, заступник начальника управління освіти і науки ОДА Ганна Зварич.

Свящник благословив дітей та вчителів на щасливий початок нового навчального року.

Голова обласної ради, звертаючись до учасників дійства зазначив: «Від щирого серця вітаю вас із Днем знань! Це хвилююче та урочисте свято для кожної людини, але найбільше – для тих, хто вперше сяде за шкільні парти – для першокласників. Переконаний, що вони з нетерпінням чекали цього дня, разом з батьками готувалися до нього. Вчіться, пізнавайте світ, здобувайте знання, дорогі дітки. Звичайно, дуже відповідальним та важливим є цей навчальний рік для випускників, адже попереду ЗНО та вибір майбутньої професії. Докладайтеся усіх сил, щоб успішно завершити навчання, мати глибокі знання, щоб прокладати власну життєву дорогу у доросле життя. Бажаю терпіння, сили волі і викладачам та батькам. Нехай діти приносять вам радість та зреалізовують ваші мрії».

Віктор Овчарук наголосив також на тому, що в державі відбуваються такі довгоочікувані реформи, у тому числі і в освіті. «За останні роки освітня галузь в області зазнала відчутних змін. Відкриваються нові та відремонтовані школи і дитячі садочки. У класи закуповують сучасну техніку на мільйони гривень, зростає кількість шкільних автобусів, діти області за головними предметами посіли лідируючі позиції в Україні під час ЗНО.

На початок 2017 року у нас функціонувало 16 опорних шкіл, до кінця року планується ще 7. Протягом 2016-2017 навчального року на ці навчальні заклади в об’єднані громади надійшло більше 50 млн грн, ще 15 млн грн по залишках освітньої субвенції. Опорні школи закупили сучасну техніку: інтерактивні комплекси, кабінети хімії, фізики. У таких закладах діти зможуть отримувати якісні знання. Виробники надали фахівців, які навчали вчителів працювати з закупленим обладнанням. Цікаво, що діти опановували нову техніку швидше за вчителів. Переконаний, що реформування освіти є дуже на часі. Думаю, що і ви це відчули, адже у минулому році Мельнице-Подільська школа як опорна отримала 4 мільйони гривень, а вже у цьому – 200 тисяч на комп’ютерний клас.

Питання опорних шкіл прямо пов’язане із шкільними автобусами. У минулому році в області їх було закуплено 42, цього року – 4, і є кошти ще на 3 автобуси. Так у минулому році автобус отримала Кудринецька школа, що належить до Мельнице-Подільської об’єднаної громади. Обласна рада також долучилась до цього та виділила 1 мільйон гривень. Окрім того, Тернопільщині ще раніше стовідсотково повернули шкільні автобуси, які на початку антитерористичної операції було скеровано на схід України для потреб української армії. Важливо, що повернули нам нові автобуси, придбані за кошти держави. Зростає і заробітна плата вчителя. Вже з першого вересня педагоги отримуватимуть ще на 25 % більше. Тож бажаю усім вам успішного, щасливого, а головне – мирного нового навчального року. Переконаний, що з кожним роком освіта в нашій державі все більше наближатиметься до європейського рівня», – додав голова обласної ради.

Дзвінкі дитячі пісні та запальні танки продовжили свято. Очільник області вручив учням грамоти за перемоги у олімпіадах та конкурсах

Віктор Овчарук ознайомився із матеріально-технічним оснащенням школи.