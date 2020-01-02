Із 2014-го до 2019-го року в Україні зламалась більша частина населення, – Володимир Гевко

Остап Вишня, блискучий класик української сатиричної прози, був репресованим і провів десять років у таборах Гулагу. Його випустили у 1943-му, щоб він написав потворний пасквіль «Самостійна дірка» – твір, що висміював УПА і бандерівців, взагалі усіх жителів Західної України, які прагнули власної держави і не бажали іти у розпростерті обійми СРСР. Цей факт яскраво свідчить, що протримавши людину достатньо довго під тиском – вона зламається і стає безвольною.

Із 2014-го до 2019-го року в Україні зламалась більша частина населення. Ні, вони, вочевидь, не є прямими запроданцями своєї держави. Просто ці люди не витримали дуже щільного тиску та відвертих військових та інформаційних тортур і погодились на все, що їм підсовують для підпису. Що вони є агентами англійської розвідки. Що вони за мир і спокій. Лиш би більше не виривали нігті щоденними повідомленнями про убитих на Сході і не били по голові курсами валют.

Їх, цих втомлених людей, у 2014-му було незрівнянно менше і вони навіть були натхненні до опору, відчуваючи несподівану і очевидну загрозу. Зрештою, Порошенко зрозумів цей механізм і часто навіть зловживав ним, викрикуючи до ладу і не дуже про напад Путіна, щоб тримати в тонусі і приводити до тями втомлений український народ. Гасав як алабай навколо овечої отари, намагаючись збити їх докупи. Але, зрештою, задихався і сам.

Парадоксально, але причина нашої втоми у тому, що українці виявились частково вже європейцями і громадянами світу. Глобалістично живучи рівнем економічної та фінансової свободи, усі маркери виміру та оцінки власного життя у кінцевому розрахунку звелись до комунальних платежів, рівня доходів та курсу гривні відносно долара. А не до якоїсь там примарної мови, етносу і мелосу, прости господи.

І тому коли поточний Президент України у своєму новорічному зверненні пропонує українцям запитати себе «- Хто я?» – то він навіть не підозрює, який багатомільйонний хор пролунає у відповідь.

«- А хрін його знає».

Володимир Гевко