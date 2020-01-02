У Тернопільській лікарні провели унікальну операцію на аорті

У Тернопільській університетській лікарні провели унікальну операцію на аорті. Унікальність її в тому, що таких випадків в медицині описано лише близько сотні☝️, а в Україні такі операції проводять одиниці. В нашій ж лікарні цей випадок перший, – повідомляють на сайті медичного закладу.

▶️ Проводити відкриту операцію було ризиковано,

але вихід знайшли ◀️

45-річна тернополянка звернулася в лікарню з 📌 діагнозом симптомний тромб грудного відділу аорти, який ускладнився відривом частинки тромбу та оклюзією термінального відділу аорти тромбом-емболом. В обидві ноги не поступала кров. Для того, щоб успішно провести операцію залучали дві бригади хірургів. Працювали судинні хірурги та інтервенційні радіологи. Зокрема, анестезіолог Вадим Міщук, інтервенційні радіологи: Богдан Маслій, Інна Ненашко, медсестри: Надія Бакалець, Оксана Смолинець. Судинні хірурги: Володимир Сергєєв, Дмитро Буднік та професор Святослав Костів.

Ускладнювалася операція ще й тим, що тромб знаходився в порожнині грудної аорти, а тому проводити відкриту операцію було занадто ризиковано.

– Найбільш оптимальним варіантом у таких випадках є ендоваскулярне ендопротезування за допомогою стент-графту (металевий каркас, вкритий синтетичною мембраною, – ред.). Ми ідеально підібрали розмір стент-графту. Саме такий розмір був наявний у Чернівецькому кардіодиспансері. По передачі між двома лікувальними закладами ми отримали цей пристрій та успішно його імплантували. Пацієнтці він дістався безкоштовно, адже придбаний по державній програмі, хоча його вартість при покупці пацієнтом у фірми-представника сягає в межах 10 тисяч доларів, – пояснює завідуючий відділенням інтервенційної радіології Богдан Маслій.

▶️ Працювали дві бригади хірургів ◀️

За його словами, сама процедура операції була нестандартною. Адже жінка невеликого зросту, з невеличкими судинками, тому звичайним шляхом через стегно, так як прийнято, це зробити не вдавалося. Власне, тому й задіяли ще одну бригаду судинних хірургів, робота яких полягала у забезпеченні зручного доступу для проведення стент-графту. Загалом, вся операція проходила у кілька етапів.

▶️ Основне – командна робота ◀️

👩‍⚕️👨‍⚕️ Сьогодні вся команда лікарів, яка працювала над проведенням цієї операції може собою пишатися. Особливо це актуально тепер, адже у зв’язку із медичною реформою, коли гроші ідуть за пацієнтом, уже не потрібно їхати шукати добрих спеціалістів в інші міста чи за кордон. Якісні медичні послуги та допомогу фахівців на високому рівні можна отримати й тут, на місці, у Тернопільській університетській лікарні.

– Основне – це командна робота. Якщо всі працюють злагоджено, одним механізмом, тоді є результат. У випадку з нашою пацієнткою цей результат – успішний. Сьогодні вона почувається добре і її життю нічого не загрожує, – резюмує Богдан Маслій.