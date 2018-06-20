Особливий будинок у Тернополі по вулиці Гнатюка (фото)

Будинок на Академіка Гнатюка вісімнадцять особливий. Тим, що цивілізація ще остаточно не перетравила його, перетворивши на гомогенізовану безликість – тут ще є оригінальні огорожа, двері, вітражі.

Тутешні декоративні гратки дверей – взірець того, як використовувати геометричні фігури так, аби їх можна було споглядати довго, шукаючи різних ракурсів. Вони прості, а проте водночас ефектні. Зверніть увагу і на тафлю (пишу в однині, бо ж вціліла лиш одна) – вона теж із простим геометричним візерунком.

Тож будете поруч, розгляньте двері – вони того варті.

Анна Золотнюк.