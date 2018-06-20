Тернопільський суддя буде контролювати незалежність колег
Суддя Тернопільского суду Андрій Жук ввійшов у склад Комітету з питань забезпечення незалежності суддів. Його призначили новим головою Комітету з питань забезпечення незалежності суддів.
Освіта:
2002 – Факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ №7 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, спеціальність – правознавство.
Трудова діяльність:
2002-2003 – заступник директора, юрисконсульт ТОВ «Правник».
2003 – 2005 – начальник юридичного відділу ТОВ «Тер Аудит».
2005 – 2007 – юрисконсульт Тернопільської ОДС ВАТ «УСК «Гарант Авто».
2007 – 2008 – директор ТФ ЗАТ «СК «Брокбізнес».
2005 – 2010 – юридична практика, викладацька робота в Тернопільській академії народного господарства (юридичні дисципліни).
З 2005 року – адвокатська практика.
Липень 2010 – теперішній час – суддя Тернопільського окружного адміністративного суду (травень – вересень 2014 – заступник голови суду).
Жовтень 2015 – обраний суддею – спікером ТОАС.
Додаткова інформація:
З 2013 – викладач Львівського регіонального відділення НШСУ
2015 – учасник робочої групи з розробки дистанційного курсу з вивчення Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для суддів адміністративних судів.
2016 – учасник робочої групи з розробки курсу з вивчення Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для кандидатів на посаду судді.
2016 – член правління ГО «Асоціація розвитку суддівського самоврядування України»