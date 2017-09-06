Принадливий Тернопіль. Будинок із еркером на Сагайдачного

Дивно, але цього будинку — номер 3 на вулиці Гетьмана Сагайдачного — нема у списку пам’яток архітектури місцевого значення. Дивно, бо він міцно «вмонтований» у середовище своїх сусідів, котрі зведені на початку ХХ століття, і не випадає з їх шеренги стилістично.

Так, оригінальних дверей уже нема, але їх позбулися чи не всі будинки з цього ряду – такі закони центральних вулиць. Але фасад прикрашає оригінальна ліпнина, а ще є еркер, що впадає у вічі та вирізняє силует споруди (особливо ефектно в надвечір’я).

Всередині ж збереглися принадні сходи, якими приємно піднятися до гори, а звідти дивитися, як вони звиваються та закручуються. До речі, мені дуже подобається кольори внутрішньої частини будинку – стримані та спокійні сірі, вони гармоніюють із синьою кахлею, творячи приємний простір.

Тож за нагоди зазирніть сюди, бо центральні вулиці варто знати не тільки знадвору.

Анна Золотнюк.