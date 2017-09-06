Тернопільський гурт Tik Tu презентував першу пісню з нової платівки

Тернопільський гурт Tik Tu презентував новий сингл «Планида». За словами музикантів, він є першою ластівкою їхнього другого студійного альбому.

«У цьому синглі ми продовжили і навіть розвинули наш “полістилістичний” підхід до створення музики, – розповідає Cultprostir учасник Tik Tu Лесик Omodada. – Трек досить еклектичний, оскільки кожен з нас може багато чого сказати у процесі гри та запису. Жанр, можливо, в цьому випадку і не такий важливий. Форма, історія та настрій – ось що цікавіше».

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Над створенням «Планиди» Tik Tu працювали кілька місяців – у тернопільських підземеллях, під час літніх фестивалів та на студії «Шпиталь Рекордс», де група записує всю свою музику.

Цієї осені тернопільців Tik Tu можна буде почути наживо на Lviv Acoustic Fest 2017, який відбудеться 14-15 жовтня.

Джерело: http://cultprostir.ua