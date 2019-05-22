Принадливий Тернопіль. Модерністичний будинок нагорі

Люблю приходити до нього і розглядати зусібіч. Обійти неквапом, потім піднятись на підвищення й вдивлятись у нього звідти. Я про, мабуть, найкрасивіший зразок модернізму у місті, той, що розташований на вулиці Братів Барвінських, 3.

Цей будинок ідеально вписується у ландшафт — стоїть на підвищенні, захований у зелені. Зверніть увагу на форми цього будинку, а відтак на його оздобу. Приміром, східці, що ведуть до одного зі входів, те, як декоровані вікна, та, власне, на їхню форму, на балкон… Нашарування дрібних і делікатних дешиць творить неповторність цього будинку.

Анна Золотнюк.

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