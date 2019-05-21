Підприємство з Тернопільщини потрапило на найновішу виробничу карту України

Карту, на якій позначені підприємства, відкриті в Україні з початку 2015 року, створила “Фейсбук”-спільнота “Підприємства України” ( https://www.facebook.com/ groups/1867743463463752/ ).

На неї нанесли три обєкти відомої аграрної компанії “Агропродсервіс”. За останні 4 роки підприємство збудувало 2 елеватори та завод із переробки сої.

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