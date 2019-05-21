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Підприємство з Тернопільщини потрапило на найновішу виробничу карту України

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Карту, на якій позначені підприємства, відкриті  в Україні з початку 2015 року, створила “Фейсбук”-спільнота “Підприємства України” (https://www.facebook.com/groups/1867743463463752/).
На неї нанесли три обєкти відомої аграрної компанії “Агропродсервіс”. За останні 4 роки підприємство збудувало 2 елеватори та завод із переробки сої.
Побачити, які ще підприємства в нашій області зявилися на виробничій карті України за 4 минулих років можна за посиланням https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=49.48437966307111%2C25.509556205957097&z=12&fbclid=IwAR0gpqc_9kJLQOFUMF0WsVYt-bcq2iAFcKFbYZhP7DBGsyOSvAe1j2-aHC0.

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