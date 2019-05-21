Підприємство з Тернопільщини потрапило на найновішу виробничу карту України
Карту, на якій позначені підприємства, відкриті в Україні з початку 2015 року, створила “Фейсбук”-спільнота “Підприємства України” (https://www.facebook.com/
groups/1867743463463752/).
На неї нанесли три обєкти відомої аграрної компанії “Агропродсервіс”. За останні 4 роки підприємство збудувало 2 елеватори та завод із переробки сої.
Побачити, які ще підприємства в нашій області зявилися на виробничій карті України за 4 минулих років можна за посиланням https://www.google.com/maps/d/
u/0/viewer?mid= 1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg& hl=en_US&ll=49.48437966307111% 2C25.509556205957097&z=12& fbclid=IwAR0gpqc_ 9kJLQOFUMF0WsVYt- bcq2iAFcKFbYZhP7DBGsyOSvAe1j2- aHC0.
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