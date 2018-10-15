Принадливий Тернопіль. Осіння прогулянка навколо ставу

Що не кажіть, а місту пощастило зі ставом. Щоправда, інколи гострі почуття до нього змінюються дещо апатичними – мовляв, уже нічого нового й не побачиш. Але ні. Кожен світанок чи захід змінює таке ставлення.

Цього разу надвечір вирішила об’їхати став – через Пронятин і Білу – й отримала просто незрівнянне задоволення зі спогляданням і вслуханням.

От приміром – відриваєшся від галасливої центральної частини набережної зі сторони міста і незабаром на тебе очікує спокій лісу, де все золоте й світле. Далі знову до води – тут контраст жовтого та синього радує око. Потім – споглядати човни на набережній. Такий ось простий, але разом із тим різноманітний вечір.

Анна Золотнюк.