Принадливий Тернопіль. Стриманий спокій кінця ХІХ століття

Про одну з найстаріших вулиць міста, Руську, світлої пам’яті Любомира Бойцун писала: «Утворилася Руська на давньому торговому тракті, що проходив через Тернопіль… Наприкінці XIX – на початку XX століття це була одна з ділових артерій міста. Тут зосереджувалися різні крамниці, гуртовні, склади, аптеки, майстерні. Підприємці-українці володіли крамницями із м’ясними виробами та продовольчими товарами, залізними виробами, склом тощо».

І донині вулиця місцями зберігає дух старого міста. Тут є багато декоровані будинки, і стримано оздоблені, є тут і сецесія, і неокласицизм, і трохи конструктивізму…

Особливо подобаються будинки – 47 й 49. Це – пам’ятка архітектури місцевого значення, зведення датоване кінцем ХІХ століття.

Перший поверх оздоблений рустиком. Зверніть увагу на декоративний замковий камінь – почергово то голова лева, то стилізована мушля (принаймні, на то скидається). Другий поверх прикрашений лише вертикальними лініями.

Ця стриманість, наснажена еківоками на класичні традиції, приваблює мене. А надто ж ті частини будинку, котрі ще не перефарбовані в різні кольори. Цей темно-червоний із переходом у насичено-сірий внизу, справляє враження такого-собі автентичного шматка минулого.

Анна Золотнюк.