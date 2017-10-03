Тернопільських студентів перед посвятою, змусили попрацювати (фото)

28 вересня 2017 рокувже традиційно в мальовничому куточку Подільських Товтр, що в околицях с. Дубівці Тернопільського р-ну, відбулася посвята студентів-першокурсників в екологи ТНПУ.

Це дійство завжди починається з екологічної акції. Як правило, це розчищення джерела та русла річки. В такий спосіб першокурсники демонструють свою прихильність та повагу до Природи та серйозність наміру дати Клятву еколога.

Після акції розпочинається процедура посвяти, перед якою першокурсники беруть участь в різноманітних конкурсах та вікторинах, підготовлених студентами старших курсів.

Під час посвяти студенти першого курсуурочисто дали Клятву еколога, одержали символічні «Пам’ятки еколога», послухали привітання старшокурсників, напутні слова свого куратора та інших викладачів.

Автори публікації:

Каплун І.Г., Чеболда І.Ю., Новицька С.Р.,

організатори та керівники посвяти, викладачі кафедри

геоекології та методики викладання екологічних дисциплін