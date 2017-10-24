Принадливий Тернопіль. Винагорода за цікавість

Іноді диву даєшся, скільки тузів у рукаві приготувало для тебе місто. Надто ж – добре знані вулиці та будинки.

Я колись писала про ті об’єкти, що наче втрапляють у сліпу пляму, і будинок номер 32 на вулиці Князя Острозького – один із них.

Бо він не «чіпляє» чимось особливим – вікна закривають дерева, балкон – банер. А проте, якщо приглянутися, то стане очевидним, що це цікава будівля. Вона – у списку пам’яток архітектури місцевого значення, її зведення датоване початком ХХ століття.

Тут цікаво декоровані вікна. До речі, зверніть увагу, як ліпнина першого поверху відрізняється від тієї, якою оформлений перший. Збереглися оригінальні важкі дерев’яні двері з лаконічним різьбленням.

Але цікаве сховане від ока пересічного пішохода. Зайдіть за будинок — там доживають віку старі дерев’яні сходи й балконна галерея. Як на мене, вони достойна винагорода за мандрівку й допитливість.

Анна Золотнюк.