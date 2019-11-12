09:00 | 12.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Блоги Тернопіль: відгуки 

Старі тернопільські кахлі, які нагадують про море

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Прислухайтесь, ви чуєте, як хвилі шумлять? Ні. Ну то так і буде, значить синдром Стендаля вас не торкнувся. 

Але для того, аби перейнятись візуальною красою старої кахлі, ніякі особливі синдроми не потрібні, бо ця плитка прекрасна, як на неї не глянь. 

А ця з хвилями ще й нагадує про море. Зрештою, чому ж про море? Про води тернопільського ставу вона теж може нагадувати. А передовсім вона нагадує нам про те, що справжні скарби навколо нас і не рідко під ногами. 

 Анна Золотнюк. 

  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *