Старі тернопільські кахлі, які нагадують про море

Прислухайтесь, ви чуєте, як хвилі шумлять? Ні. Ну то так і буде, значить синдром Стендаля вас не торкнувся.

Але для того, аби перейнятись візуальною красою старої кахлі, ніякі особливі синдроми не потрібні, бо ця плитка прекрасна, як на неї не глянь.

А ця з хвилями ще й нагадує про море. Зрештою, чому ж про море? Про води тернопільського ставу вона теж може нагадувати. А передовсім вона нагадує нам про те, що справжні скарби навколо нас і не рідко під ногами.

Анна Золотнюк.