На електронну адресу “Погляду” (poglyad.ternopil@gmail.com) прийшов лист від читача Анатолія Пасічника. Подаємо лист без правок.

Пане міський голово!

Дозвольте висловити Вам не просто свою неповагу, а глибоку зневагу за проявлену Вами ницість та нелюдяність. У світлі подій щодо евакуації наших та іноземних громадян з Китаю Ви впали нижче плінтусу, навіть ще нижче – у вигрібну яму громадсько-політичного забуття. Так низько, що Вам час написати заяву про відставку, за умови, якщо у Вас є хоч крапля збереженої гідності. Вам вже замало власного князівства, де Ви встановлюєте власні правила, Ви спробували поширити свою юрисдикцію на с.Конопківка Теребовлянського району. Самоврядування Ви трактуєте у доволі збоченому варіанті, забувши, що центральні органи влади, уповноважені приймати державницькі рішення. А обов’язок місцевої влади забезпечити виконання таких рішень.

Ви особисто відкривали пам’ятник Святому Роху, покровителю інфекційних хворих і захисникові від епідемій, то ж мали б бути впевненими у захисті населення файного міста. Натомість Ви впали в істерію та піддались панічним настроям, які не личать рівню Вашої посади. Більше того, наважусь дати Вам пораду – якщо Ви сказали “А”, то мусите сказати і “Б”. Іншими словами, якщо Ви продемонстрували як сильно піклуєтесь про тернополян та селян Конопниці, то мали б негайно депортувати іноземних студентів, які навчаються у тернопільських вишах. Адже з Африки вони потенційно можуть завезти лихоманку Західного Нілу, з Латинської Америки – вірус Зіка, з Індії – жовту лихоманку, холеру і ще букет інших інфекційних хвороб.

А про вибори 2020 – ЗАБУДЬТЕ. Ви зганьбили не лише себе, Ви зганьбили Тернопіль. Втретє мером файного міста Ви вже не станете (хоч так хотіли!) навіть попри неймовірні зусилля та бюджетні витрати, якими Ви так легко зловживаєте. Вже не вперше звертаюсь до Вас – негайно припиніть саморекламу у громадському транспорті та у, так званому, “вуличному телебаченні”, проплаченому бюджетним коштом. Це викликає лише огиду. Вам не допоможе навіть кишенькове рейтингове агентство із сфальсифікованими результатами про Вашу захмарну “підтримку тернополянами”. Ви хворієте нарцисизмом, і Ваша хвороба на другому терміні головування перейшла у хронічну фазу.

Є ще одна вагома причина зневажати Вас. Адже Ви, перебуваючи на посаді мера два терміни, разом із паном І.Мединським, начальником управління транспорту, комунікацій та зв’язку, ввели в оману громадськість та влізли в кишені малозабезпечених громадян України, які державою наділені законними пільгами на проїзд в громадському транспорті незалежно від місця проживання в Україні (громадяни з особливими потребами, діти з багатодітних родин, пенсіонери за віком тощо). Звільнення п.І.Мединського запізніле (хоча краще пізно, ніж ніколи), адже він за час своєї багаторічної каденції сприяв корупційному розвитку приватних перевізників, занедбуючи міський громадський транспорт. Щойно тепер є ознаки відродження комунального транспорту. А скільки скандалів до цього!

Ви, пане голово, перекрутивши засади місцевого самоврядування, наділили себе княжими повноваженнями і розділили громадян України на “своїх” та “чужих”, що є дискримінацією за ознакою реєстрації. Ви забрали пільги, які не надавали. Тепер уважно прочитайте витяг із листа Міністерства інфраструктури України, який надійшов на мій запит щодо ситуації з перевезенням пільгових категорій громадян у Тернополі (№ 14116/25/10-19 від 11.12.2019 р.). Тремтіть, пане голово!

“Під час практичного впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті органи місцевого самоврядування повинні створити для осіб, які відповідно до законодавства мають пільги на проїзд, незалежно від місця їх реєстрації, умови для отримання ними електронного квитка на безоплатній основі. Наприклад, це може бути і разовий пільговий електронний квиток, який можна буде отримати в рухомому складі або на зупинці (у кіоску) на безоплатній основі.“ Як бачите, за два роки застосування в Тернополі автоматизованої системи оплати за проїзд, Ви пограбували тисячі людей-пільговиків. Нагадаю, що усі тернопільські пільговики, наприклад, у Львові користуються своїми правами безперешкодно. Більше того, школярі у комунальному та приватному транспорті Львова їздять безкоштовно за наявності посвідчення. Підкреслюю – усі школярі, навіть тернопільські діти, які відвідують місто Лева. А от львівські діти (включно з дітьми із багатодітних родин) в Тернополі змушені платити повну вартість (навіть не 50% вартості). Ви не могли цього не знати, я писав Вам неодноразово. Вам з Мединським не соромно? Ви тільки у питанні проїзду у громадському транспорті не розділили на “своїх” та “чужих” ветеранів АТО-ООС. Чудово знаєте, що хлопці прийшли б до Вас в кабінет без запрошення для проведення роз’яснювальної бесіди. Вам з Мединським страшно?

Уважний та свідомий читач знайде чимало цікавих фактів у відкритих інформаційних джерелах, що свідчать про суперечливі факти у діяльності Вашої команди. Я не деталізуватиму інших проблем.

Усе хороше, що Ви зробили для Тернополя, вже не зможе Вас врятувати. Ваша показна побожність є насправді лише маскою, за якою ховається людина з маленьким серцем. На камінні, яке жбурляли у Нових Санжарах, є і Ваші символічні відбитки пальців.

23.02.2020 р. Без поваги, Анатолій Пасічник