“Живі” сходи з різних міст Тернопільщини (фото)

Дерев’яні сходи завжди особливі. Йдеться не тільки про те, що зазвичай вони трапляються у дуже старих будинках, і не про їхній особливий вигляд, а, сказати б, про властивості внутрішнього штибу. Дерев’яні сходи не до порівняння з іншими через те, що крокуєш ними по-особливому.

Йдеш, наче ступаєш килимом — м’яко. Тут важить звук — такий погідливий, дотульний, приємний.Здається, ці сходи завжди теплі, і це знаєш навіть не торкаючись до них пальцями. Просто дерево живе. Навіть, коли завмерло у східцях, балясинах і поручнях.

Нинішня добірка родом із Бучача, Чорткова, Підгайців і Бережан.

Анна Золотнюк.