Уламок бруска пройшов через стегно, живіт, грудну клітку: деталі загибелі 14-річної спортсменки на санній трасі у Кременці

24 травня на території обласної дитячої спортшколи, що на Кременеччині, сталася трагедія – під час тренування на дерев’яній санній трасі загинула 14-річна спортсменка Діана Новосад.

Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев’яної дошки і травмував дівчинку. Ушкодження виявилися несумісними із життям – дев’ятикласниця загинула на місці події.

Тренування відбувалися під наглядом тренера закладу, – пише сайт Тернополяни.

“Діана займалася близько року, була наполегливою, мріяла стати вчителькою фізкультури, – відзначила Світлана Кравчук, тренерка дівчинки. – Перед тим ми перевірили трасу, перевірили санки. Почали тренування, тривали 40-50 хвилин. Я бігала від точки до точки, давала інформацію. Раптом стався нещасний випадок. Швидка дуже довго не їхала, сестра дзвонила разів 3-4, і я дзвонила, мені кричали в трубку, що швидку вже визвали, я говорила, що важкий випадок. Швидка приїхала за 20-25 хвилин”.

Тренери відвели інших дітей з траси, щоб не травмувати. На жаль, дівчинка померла, її форма була вся у крові.

У селі Жолоби, звідки родом спортсменка, кажуть, що дитина була дуже хороша і досі не можуть повірити, що сталося таке горе.

Роботу траси, де сталася трагедія призупинили, тренування відмінили, а територію закрили.

“База припинила роботу, є рішення слідчої групи і я їх виконую. Надійшла вказівка закрити базу, є офіційне повідомлення. Чекаю подальших дій, які будуть прийняті слідчими, судом, і щось буду говорити”, – сказав директор Кременецької обласної ДЮСШ “Колос” Анатолій Малищик.

“На сьогоднішній день з’ясовано, кому належить санна траса, хто є відповідальним за її безпеку, наразі проводиться судово-медична експертиза тіла загиблої, щоб встановити причину смерті. Все має бути задокументовано, – зауважив Сергій Крета, керівник сектору комунікації ГУ НП у Тернопільській області. – На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за частиною другою статті 275 ККУ і проводиться розслідування (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Санна траса у Кременці капітально ремонтувалася тільки один раз, згодом її “латали”.

“Я була на роботі, подзвонила фельдшерка зі швидкої. “Оксано, треба, щоб ти приїхала на санну трасу”, – сказала. Я приїхала, мене до доньки не пустили. “Що з дитиною?” – запитала. Лікарка повідомила, що доньки вже нема… Нема нашої Діанки, – зі сльозами на очах пригадала мама дівчинки пані Оксана. – Сказали просто, що не витримала вага. Та як не витримала? Тепер я не знаю, хто має нести за це відповідальність… Хто?!”.

Лікарка розповіла про травми Діани.

“При огляді – проникаюче поранення стороннім предметом, це був уламок дерев’яного бруска, який пройшов через стегно, черевну порожнину, грудну клітку з лівого боку. На жаль, на момент прибуття бригади, дитина вже була мертва”, – відзначила Ганна Мончак, медична директорка центру екстреної медичної допомоги.