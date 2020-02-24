В Італії п’ята смерть від коронавірусу, в лікарні помер 88-річний чоловік, який проживав в регіоні Ломбардія.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Corriere della Sera.

За офіційними даними, 219 осіб інфіковані коронавірусом в Італії. У ці дані включаються, в тому числі, померлі і пацієнти, які одужали і були виписані.

Раніше сьогодні вранці з’явилася інформація про смерть 84-річного чоловіка в Бергамо. Люди похилого віку найбільш схильні до зараження новим коронавірусом.

“Давайте почекаємо, щоб побачити результати прийнятих вчора заходів, які зроблять свій внесок в уповільнення поширення хвороби. Ніхто не думав, що поширення буде таким агресивним”, – сказав президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.