16,2 кг червонокнижної риби виловив браконьєр з Тернопільщини

Незаконне заняття рибним промислом інкримінують правоохоронці жителю Бучацького району. Про порушника на лінію «102» повідомив один із представників громадської організації протидії корупції та моніторингу екології “Скеля”.

Чоловік розповів, що патрулюючи Дністер спільно з працівниками Івано-Франківської рибоохорони, вони помітили невідомого, який займався браконьєрством.

На місце події викликали слідчо-оперативну група. Правоохоронці встановили, що причетними до порушення закону є мешканець села Набережна Бучацького району.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік виловлював рибу з човна забороненим знаряддям – сітками. Серед улову порушника виявили шість вирезубів вагою 16,2 кілограми.

Дана риба занесена до Червоної книги України та знаходиться під охороною держави. Правоохоронці вилучили знаряддя лову та весь улов.

Любитель риболовлі у скоєному зізнався. Поліцейські внесли даний факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 249 частина 1 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.