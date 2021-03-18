Влада Тернополя відремонтує не все, що обіцяла?

Днями влада Тернополя оприлюднила кілька списків планованих капітальних ремонтів.

У самих списках та їх подачі криється кілька маніпуляцій.

Розкрию їх на прикладі міжквартальних проїздів.

По-перше, свідомо уникається зазначення сум коштів, які закладаються на той чи інший об’єкт. А це важливо по тій причині, що більшість об’єктів потребують понад 1 млн. грн.

Червоним кольором помітив проїзди, які в групі ризику через недофінансування. Зеленим – ті, які мають найбільші шанси бути реалізованими.

По-друге, минулого року влада запровадила інновацію з вдорічним плануванням ремонтів (на 2020-2021рр.) і, замість того щоб виконати намічений дворічний план й після цього планувати наступний, вона приймає “оновлений” і знову дворічний план (на 2021-2022рр.), з якого випадають окремі позиції попереднього плану.

По-третє, зверніть увагу яка сума була витрачена лише у одному 2020-му (виборчому!) році – 24 млн.грн. і яка пропонується на ДВА наступні (НЕвиборчі!) роки – 10 млн.грн.

Я тільки радий буду помилитись і вітатиму владу за підсумками 2021-го року, якщо вона покаже добрі результати.

А поки що раджу тернополянам бути пильними і не дати себе ошукати обіцянками, не підкріпленими реальними коштами.

Депутат міської ради Іван Сороколіт