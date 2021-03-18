Тернопільським пенсіонерам через коронавірус обмежать години безкоштовного проїзду

З 22 березня тернопільським пенсіонерам за віком у робочі дні планують обмежити години безкоштовного проїзду в громадському транспорті.

Згідно пропозиції, розглянутої на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом, тепер пільговим буде час із 10.00 ранку до 16.00. Із відповідною пропозицією виступив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук.

За його словами, такі ж обмеження вже діють в інших обласних центрах, і пов’язані вони з тим, що чимало працівників не можуть вчасно потрапити на роботу через велику кількість людей на зупинках. Тим паче, що діють обмеження, коли в салон пускають лише таку кількість пасажирів, скільки є сидячих місць.

Пропозицію Вітрука підтримав міський голова Сергій Надал.

– Останнім часом є багато звернень щодо великого скупчення людей, особливо вранці та коли всі повертаються з роботи, – каже Надал. – Лікарі та працівники інших критичних структур не можуть нормально добратися на роботу. Крім того є рекомендації медиків для людей старшого віку уникати великого скупчення людей.

Цю пропозицію підтримали всі учасники міського штабу для боротьби з коронавірусом. Тож з 22 березня в місті запропонували обмежити години безкоштовного проїзду для пенсіонерів. У робочі дні це буде час із 10.00 до 16.00. У вихідні пільговим проїздом можна буде скористатися як завше.

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