Олег Кривокульський виводить “на чисту воду” псевдонаціоналістів Тернопільщини

Стаття підготовлена на основі матеріалів архівно-кримінальних справ, які зберігаються в Управлінні СБУ Тернопільської області.

Я часто записую розповіді людей похилого віку про вояків УПА що діяли на Тернопільщині або їх симпатиків того трагічного для України періоду. А саме про їхню тяжку долю, про те, як енкаведисти заарештовували, катували, а потім судили та відсилали в тюрми. Одні героїчно гинули в нерівних боях з енкаведистами, других зраджували свої зазнавши і не витримавши тяжких мук під час катування, треті попадали в полон після тяжких поранень. Але це герої, які віддавали своє життя не задумуючись для перемоги. Пройшли не одні десятки років. І зараз по зернинці збираються ці історичні факти боротьби визвольного руху на Тернопільщині, про тих хто боровся, сидів у страшних катівнях НКДБ, був висланий на каторжні роботи в Сибір, або спочиває у незнайденій криївці, яка була закидана гранатами, я місце потім зрівняли землею. А ще сотнями лежать в ямах куди енкаведисти у ночі вивозили мертвих повстанців возами. Ще ми не можемо віднайти сотень, а може тисячі наших патріотів УПА. Їх у кожному селі нашої області було багато. Але і є такі, що створюють собі самі або їхні родичі, неправдиві історії участі у визвольному русі за нашу Україну, за нашу Тернопільщину. І одного разу мені прийшлося слухати про одного «патріота», який був засуджений і йому як, казав його родич, за бандерівщину і боровся він з комуністами та енкаведистами аж до 1948 році на Шумщині. Я довгий час не розпочинав про нього писати, але випадково в одній із справ знайшов його прізвище. Мене зацікавило і я переглянув матеріали архівно-кримінальної справи, яка зберігається в Управлінні СБУ Тернопільської області №2389 Корнійчук Семен Калістратович. А тепер я в скороченому варіанті подаю матеріали обвинувачення. Для читачів; він перебував в цей час на військовій службі у Німеччині. Коментувати я не буду, а читачі самі зроблять свій висновок.

“Корнійчук Семен Калістратович о 16.00 годині 23 лютого 1948 року випив з військовими горілки і через дві години в нетверезому стані заступив на караул у військовій частині. О 20.00 того дня Корнійчук самовільно покинув військове чергування і пішов у найблищий населений пункт для того, щоб десь дістати ще алкоголю, захвативши з собою автомат “ППШ” і 30 бойових патронів до нього. Знаходячись на самовільному відлученні, Корнійчук зайшов на квартиру до німкені Фрідель яка проживали в будинку №66 по вулиці Песнекашстрасе міста Неушштадте, до знайомої йому німкені Фрідель. Зайшовши до неї на квартиру він почав у неї вимагати горілки. Але у неї горілки не було, то вона йому відмовила. Через декілька хвилин почувши шум у квартиру Фрідель прийшла її сусідка німкеня Хайнце і стала слухати розмову між Корнійчуком і німкенею Фрідель та почала з їхньої розмови голосно сміятися. Після цього німкеня Фрідель сказали щоб Корнійчук вийшов з квартири, бо пити вона немає що дати. Так як Корнійчук не розумів німецької мови, то з квартири не виходив, а хотів випити горілки. Через деякий час махаючи автоматом він випадково поранив в ногу одиночним вистрілом німкеню Хайнце, яка знаходилась на квартирі німкені Фрідель. Корнійчук швидко хотів покинути квартиру і вийти, але німкеня Фрідель його не випускала. Тоді він вистрелив з автомата по ній і тяжко поранивши, а потім вибіг з квартири у коридор трьох поверхового житлового будинку. Але через короткий час він повернувся назад у квартиру, щоб вбити їх двох німкень і тим самим приховати свій злочин та уникнути покарання. Зайшовши на квартиру, він спочатку вбив німкеню Фрідель, а потім німкеню Хайнце. Але вбити її не вдалося, а сильно поранив шістьома кулями, яка 28 лютого 1948 року у лікарні померла померла. Він подумав що дві німкені вбиті, тоді переліз через вікно третього поверху, спустився вниз і в 23.30 годин повернувся на чергування у військову частину. Коли він повернувся з чергування, то почистив добре автомат, а залишені не використані патрони викинув в підвал”.

Корнійчук Семен Калістратович проходив службу у Німеччині солдатом в 880 Окремому Саперному батальоні 28. Призваний в радянську армію 25 квітня 1944 року Шумським райвоєнкоматом. Народився 1926 року в селі Коновиця Шумського району Тернопільської області, українець, освіта 5 класів, безпартійний, не судимий, громадянин СРСР.

7 травня 1948 року Військовим трибуналом 20 гвардійської механізаваної дивізії Корнійчуку Семену Калістратовичу було присуджено 20 років тюрми у виправих трудових колоніях Радянського Союзу. А 25 квітня 1960 року йому був скорочений термін судимисті до 15 років.

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ