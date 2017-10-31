Олег Кривокульський виводить “на чисту воду” псевдонаціоналістів Тернопільщини
Стаття підготовлена на основі матеріалів архівно-кримінальних справ, які зберігаються в Управлінні СБУ Тернопільської області.
Я часто записую розповіді людей похилого віку про вояків УПА що діяли на Тернопільщині або їх симпатиків того трагічного для України періоду. А саме про їхню тяжку долю, про те, як енкаведисти заарештовували, катували, а потім судили та відсилали в тюрми. Одні героїчно гинули в нерівних боях з енкаведистами, других зраджували свої зазнавши і не витримавши тяжких мук під час катування, треті попадали в полон після тяжких поранень. Але це герої, які віддавали своє життя не задумуючись для перемоги. Пройшли не одні десятки років. І зараз по зернинці збираються ці історичні факти боротьби визвольного руху на Тернопільщині, про тих хто боровся, сидів у страшних катівнях НКДБ, був висланий на каторжні роботи в Сибір, або спочиває у незнайденій криївці, яка була закидана гранатами, я місце потім зрівняли землею. А ще сотнями лежать в ямах куди енкаведисти у ночі вивозили мертвих повстанців возами. Ще ми не можемо віднайти сотень, а може тисячі наших патріотів УПА. Їх у кожному селі нашої області було багато. Але і є такі, що створюють собі самі або їхні родичі, неправдиві історії участі у визвольному русі за нашу Україну, за нашу Тернопільщину. І одного разу мені прийшлося слухати про одного «патріота», який був засуджений і йому як, казав його родич, за бандерівщину і боровся він з комуністами та енкаведистами аж до 1948 році на Шумщині. Я довгий час не розпочинав про нього писати, але випадково в одній із справ знайшов його прізвище. Мене зацікавило і я переглянув матеріали архівно-кримінальної справи, яка зберігається в Управлінні СБУ Тернопільської області №2389 Корнійчук Семен Калістратович. А тепер я в скороченому варіанті подаю матеріали обвинувачення. Для читачів; він перебував в цей час на військовій службі у Німеччині. Коментувати я не буду, а читачі самі зроблять свій висновок.
“Корнійчук Семен Калістратович о 16.00 годині 23 лютого 1948 року випив з військовими горілки і через дві години в нетверезому стані заступив на караул у військовій частині. О 20.00 того дня Корнійчук самовільно покинув військове чергування і пішов у найблищий населений пункт для того, щоб десь дістати ще алкоголю, захвативши з собою автомат “ППШ” і 30 бойових патронів до нього. Знаходячись на самовільному відлученні, Корнійчук зайшов на квартиру до німкені Фрідель яка проживали в будинку №66 по вулиці Песнекашстрасе міста Неушштадте, до знайомої йому німкені Фрідель. Зайшовши до неї на квартиру він почав у неї вимагати горілки. Але у неї горілки не було, то вона йому відмовила. Через декілька хвилин почувши шум у квартиру Фрідель прийшла її сусідка німкеня Хайнце і стала слухати розмову між Корнійчуком і німкенею Фрідель та почала з їхньої розмови голосно сміятися. Після цього німкеня Фрідель сказали щоб Корнійчук вийшов з квартири, бо пити вона немає що дати. Так як Корнійчук не розумів німецької мови, то з квартири не виходив, а хотів випити горілки. Через деякий час махаючи автоматом він випадково поранив в ногу одиночним вистрілом німкеню Хайнце, яка знаходилась на квартирі німкені Фрідель. Корнійчук швидко хотів покинути квартиру і вийти, але німкеня Фрідель його не випускала. Тоді він вистрелив з автомата по ній і тяжко поранивши, а потім вибіг з квартири у коридор трьох поверхового житлового будинку. Але через короткий час він повернувся назад у квартиру, щоб вбити їх двох німкень і тим самим приховати свій злочин та уникнути покарання. Зайшовши на квартиру, він спочатку вбив німкеню Фрідель, а потім німкеню Хайнце. Але вбити її не вдалося, а сильно поранив шістьома кулями, яка 28 лютого 1948 року у лікарні померла померла. Він подумав що дві німкені вбиті, тоді переліз через вікно третього поверху, спустився вниз і в 23.30 годин повернувся на чергування у військову частину. Коли він повернувся з чергування, то почистив добре автомат, а залишені не використані патрони викинув в підвал”.
Корнійчук Семен Калістратович проходив службу у Німеччині солдатом в 880 Окремому Саперному батальоні 28. Призваний в радянську армію 25 квітня 1944 року Шумським райвоєнкоматом. Народився 1926 року в селі Коновиця Шумського району Тернопільської області, українець, освіта 5 класів, безпартійний, не судимий, громадянин СРСР.
7 травня 1948 року Військовим трибуналом 20 гвардійської механізаваної дивізії Корнійчуку Семену Калістратовичу було присуджено 20 років тюрми у виправих трудових колоніях Радянського Союзу. А 25 квітня 1960 року йому був скорочений термін судимисті до 15 років.
МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ
One thought on “Олег Кривокульський виводить “на чисту воду” псевдонаціоналістів Тернопільщини”
Це приклад відвертої брехні, до чого тут приналежність до патріотичних сил УПА. Банальний злочин, тяжкий злочин. І таких багато і нагороди отримували і пільги. Як тепер , всі ” начальники” інваліди 2,3 групи , і знову всі пільги і т. д. Хто перевіряє це , ні !