Який мер на Тернопільщині взявся за приватних перевізників

“З 1 листопада п.р. жоден приватний перевізник не буде працювати неофіційно”. Таку вимогу висунув міський голова Чорткова Володимир Шматько на зустрічі з приватними перевізниками, які надають послуги таксі жителям міста.

Ситуація, що склалась на ринку перевізників потребує негайного вирішення, – каже мер.

На території Чорткова таким видом підприємницької діяльності займаються більше 200 чоловік, проте, за даними Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лише три особи, які надають послуги таксі, зареєстровані як приватні підприємці, та, відповідно, сплачують податки до державного і міського бюджетів.

Володимир Шматько запропонував присутнім варіанти вирішення цієї проблеми.

Зокрема, об’єднатись у спілку, голова якої реєструється як приватний підприємець та може наймати на роботу до 50 чоловік. В результаті як приватний підприємець він укладає з усіма найманими працівниками офіційний договір, сплачує єдиний податок, а також відрахування до Пенсійного фонду і військовий збір, а наймані працівники сплачують ПДФО (податок із заробітної плати) та військовий збір. Таким чином, і міський бюджет поповнюється, і нелегальні перевізники починають працювати у правовому полі.

Наступна пропозиція — це кожен надавач послуг таксі реєструється як приватний підприємець та, відповідно, сплачує податки до державного і міського бюджетів.

Присутнім також запропоновано варіант щодо створення комунального підприємства по здійсненню перевезень. Цей досвід успішно втілений в інших містах України.

Зустріч відбулась за участю заступників міського голови Романа Тимофія, Олега Недокуса, начальника відділу ЖКГ Василя Воціховського, представників територіальних органів влади — Чортківського районного центру зайнятості, об’єднаного Управління Пенсійного фонду України, Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

Впродовж зустрічі представники міської та територіальних органів влади відповіли на запитання присутніх та пообіцяли допомогу та сприяння у наданні необхідних правових послуг.

Підбиваючи підсумки наради, міський голова Володимир Шматько зазначив, що працюючи в правовому полі перевізники поповнять міський бюджет відповідними коштами, які будуть спрямовані на розвиток Чорткова.

“Місто в якому ми живемо — це наш спільний дім і кожен з нас має вносити свій посильний вклад у його розвиток. Поступ вперед неможливий без активності всієї громади, чесно сплачених податків, партнерських відносин влади і бізнесу. Тож, працюймо спільно на взаємовигідних умовах, творімо новий Чортків разом!”,- сказав очільник міста.