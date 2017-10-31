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Настоятеля Кременецького храму УГКЦ нагородили золотим хрестом з прикрасами

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29 жовтня Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафію УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м. Кременець. Архиєрей очолив Божественну Літургію, під час якої уділив дияконські свячення випускникові Тернопільської духовної семінарії о. Степану Олексюку, а також освятив іконостас, який було споруджено на пожертви вірних.

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Митрополит Василій нагородив настоятеля храму о. Йосифа Мандро церковною нагородою золотим хрестом з прикрасами та подякував йому за старанну душпастирську працю. Відтак закликав вірних продовжувати молитву за мир і спокій в Україні, подякував за складену милостиню на спорудження іконостасу та благословив кожного, окроплюючи святою водою.

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прес-служба архиєпархії

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