Настоятеля Кременецького храму УГКЦ нагородили золотим хрестом з прикрасами

29 жовтня Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафію УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м. Кременець. Архиєрей очолив Божественну Літургію, під час якої уділив дияконські свячення випускникові Тернопільської духовної семінарії о. Степану Олексюку, а також освятив іконостас, який було споруджено на пожертви вірних.

Митрополит Василій нагородив настоятеля храму о. Йосифа Мандро церковною нагородою золотим хрестом з прикрасами та подякував йому за старанну душпастирську працю. Відтак закликав вірних продовжувати молитву за мир і спокій в Україні, подякував за складену милостиню на спорудження іконостасу та благословив кожного, окроплюючи святою водою.

прес-служба архиєпархії