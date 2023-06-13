Боронячи Україну, загинули Вʼячеслав Гаврилюк та Сергій Романов з Чортківщини

Знову Чортківщина плаче за своїми вірними синами. Про це повідомляють в громаді.

Боронячи Україну, загинули, ГАВРИЛЮК В’ячеслав, житель села Вікно, Гримайлівської громади, внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині та РОМАНОВ Сергій із Горішньої Вигнанки, Чортківської громади, поблизу населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині.

В’ячеслав Гаврилюк та Сергій Романов віддали своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас, нашого краю, нашої свободи й незалежності.

Світла пам`ять про захисників України назавжди збережеться у серцях тисяч краян! Пам’ятаймо, яку надзвичайно високу ціну платимо за нашу країну! Вічна пам’ять Героям!