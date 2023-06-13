На Чортківщині у кювет злетів автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Сухостав 12 червня близько опівночі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Hyundai Santa Fe, рухаючись трасою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет.

У результаті аварії із забоями до лікарні бригада швидкої доправила двох пасажирів. Після того, як їх оглянули лікарі, потерпілих відпустили за місцем проживання. Триває перевірка.