У Тернополі шукали дитину

Сьогодні, близько 10-ї години, патрульні отримали повідомлення про загублену дитину на вулиці Торговиця.

Інспектори оперативно прибули за потрібною адресою, на місці чекала розгублена жінка. Вона розповіла, що не зачинила автомобіль, в якому перебував її малолітній син, пішла до магазину, а коли повернулася — хлопчика в авто не виявила.

Обстеживши прилеглу територію,

охоронцям порядку вдалося знайти маленького втікача в приміщенні торгового центру.

Інспектори повернули дитину матері та провели розʼяснювальну бесіду, щоб жінка не залишала хлопчика в автомобілі без нагляду дорослих.

Дякуємо нашим колегам за своєчасну та ефективну допомогу.