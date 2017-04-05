Рейтинг п’ятірки працівників міськради на Тернопільщині, які отримали найбільші премії у 2016 році

Коли людина працює, вона отримує винагороду. Основною винагородою є заробітна плата, за певні заслуги, напрацювання, досягнення – премії (не плутати із доплатами). Уже більше місяця тому організація Народна Рада Кременець звертала увагу на надзвичайно високу частку преміальних виплат у фонді заробітної плати Кременецької міської ради. Але нові дані, які є по посадовими, примушують зовсім по іншому поглянути на питання виплати премій та на критерії їх надання. Отже рейтинг п’ятірки працівників міськради, які отримали найбільші премії у 2016 році.

Перше місце: начальник фінансового відділу – 43 784 грн. (зі всіма допомогами та оздоровчими 54 150 грн.)

Друге місце: САМ міський голова – 40 051 грн. (61 407 грн.)

Третє місце: начальник відділу культури – 35 124 грн. (44 992 грн.)

Четверте місце: начальник фінансового управління – 28 034 грн. (41 199грн.)

Пяте місце: заступник міського голови – 27 203 грн. (42 294 грн.)

Зауважу по останній позиції – ним є Шевчук В. Чому тут персоніфікували? Є ще один, Риндич, розмір премії якого становив лише 5 119 грн. Тобто, хлопець або не справляється з обов’язками, і дали що не будь, або ж не користується особливим довір’ям у міського голови. Чому заговорили про довір’я? Ще деякі цифри для порівняння. Так секретар ради отримав премії лише 3 900 грн., а керуюча справами виконкому 5 400 грн. Чим можна пояснити такі розбіжності: 43 787 грн. і 3 900 грн.? Можливо не всі преміальні йдуть у карман прямих отримувачів, а вони просто використовуються для перекачування коштів? Хтозна. Як би не було, але розподіляючи/ наділяючи працівників преміальними , міський голова О. Ковальчук мав би мотивувати свої дії та розміри. Очевидно, що даною інформацією мали б зацікавитися відповідні органи. Але … Але під час чергової ревізії, працівник фінінспекції Л. Станько зазначить: «За результатами перевірки не встановлено завдання шкоди бюджету міста.»

P.S. Інформація взята із відповіді на депутатське запитання депутату міської ради Сільвеструку О.В. від 29.03.17 року №587/18/02.24

Народна Рада Кременець