03:24 | 18.12.2022
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Тернопільський гурт “TVORCHI” представлятиме Україну на “Євробаченні 2023”

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Тернопільський гурт “TVORCHI” представлятиме ​​Україну на Пісенному конкурсі “Євробачення -2023” у Ліверпулі. Про це повідомили на сторінці “Євробачення Україна” у соцмережі.
Гурт виступав у нацвiдборi пiд номером 10. Співаки виконали композицiю iз назвою “Heart of Steel”. Це пісня про сталеве серце, яку музиканти присвятили незламності українців.
“TVORCHI” — український музичний гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.
У лютому 2020 року гурт “TVORCHI” презентував пісню “Bonfire”, яку присвятив проблемам екології. З цією піснею гурт потрапили до національного відбору на “Євробачення-2020” та пройшов у фінал. Тоді музиканти отримали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі Нацвідбору, але поступилися іншому виконавцю у фіналі.

У лютому 2020 року гурт “TVORCHI” презентував пісню “Bonfire”, яку присвятив проблемам екології. З цією піснею гурт потрапили до національного відбору на “Євробачення-2020” та пройшов у фінал. Тоді музиканти отримали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі Нацвідбору, але поступилися іншому виконавцю у фіналі.

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