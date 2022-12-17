Тернопільський гурт “TVORCHI” представлятиме Україну на “Євробаченні 2023”
Тернопільський гурт “TVORCHI” представлятиме Україну на Пісенному конкурсі “Євробачення -2023” у Ліверпулі. Про це повідомили на сторінці “Євробачення Україна” у соцмережі.
Гурт виступав у нацвiдборi пiд номером 10. Співаки виконали композицiю iз назвою “Heart of Steel”. Це пісня про сталеве серце, яку музиканти присвятили незламності українців.
“TVORCHI” — український музичний гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.
У лютому 2020 року гурт “TVORCHI” презентував пісню “Bonfire”, яку присвятив проблемам екології. З цією піснею гурт потрапили до національного відбору на “Євробачення-2020” та пройшов у фінал. Тоді музиканти отримали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі Нацвідбору, але поступилися іншому виконавцю у фіналі.
У лютому 2020 року гурт “TVORCHI” презентував пісню “Bonfire”, яку присвятив проблемам екології. З цією піснею гурт потрапили до національного відбору на “Євробачення-2020” та пройшов у фінал. Тоді музиканти отримали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі Нацвідбору, але поступилися іншому виконавцю у фіналі.